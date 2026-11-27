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Nakon učešća u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", gde je privukla veliku pažnju javnosti, Biljana Sečivanović (50) pronašla je svoju sreću pored supruga Aleksandra Nedića, za kog se udala 2020. godine. Par danas uživa u skladnom porodičnom životu, a pevačica ne krije da joj je porodica na prvom mestu.

1/6 Vidi galeriju UDALA SE BILJANA SEČIVANOVIĆ: Pevačica u 44. godini stala na ludi kamen, a pogledajte kakva joj je VENČANICA! (FOTO) Foto: ATA images

Žive u čistom luksuzu

Njihov dom prava je luksuzna oaza, a velelepna kuća prostire se na tri nivoa i ima bazen, kao i prelep pogled na Dunav. Prostrano dvorište krasi bazen, dok je čitavo imanje ograđeno visokom ogradom, a ispred kuće mogu se videti i luksuzni automobili. Svaki detalj odiše elegancijom, a jasno je da pevačica i njen suprug uživaju u pravom komforu.

Biljana je jednom prilikom otvoreno govorila o svom braku:

- Dve godine veze je sasvim dovoljan period da upoznaš čoveka sa kojim si ostvarila neki emotivni odnos. Došlo je vreme da dalje krenemo kao porodica, te smo počeli da stvaramo zajedničku budućnost - rekla je Biljana tada za "Blic", te otkrila kako provodi dane u porodičnoj atmosferi:

1/5 Vidi galeriju Biljana Sečivanović kuća Foto: Printscreen Paparaco Lov

Ovako provodi dane: "Živimo bajku"

- Jutarnja kafa na terasi i misli koje lutaju dok gledam u Dunav za mene su najlepši užitak i ne bih ga dala ni za šta na svetu. Bila sam odustala od snova o kući, ali eto pojavio se Aleksandar i snovi su postali stvarnost. Zajedno možemo sve. Živimo bajku i kuća nam je kao iz bajke. Konačno sam srećna.

Iako danas žive u pravom dvorcu i luksuzu, njihova ljubavna priča inspiracija je mnogima, posebno zbog odluke o venčanju koju su vrlo brzo doneli:

"On nije deda"

- Mi smo se za nekih nedelju dana odlučili za opštinsko venčanje. Bilo je samo "hoćeš li da se venčamo?". Trebalo je nakon toga organizovati burme i sve to što ide. Nekoliko puta smo odlagali venčanje zbog korona virusa.

Međutim, uprkos velikoj ljubavi, postoje i uvredljivi komentari javnosti koji su je pogodili, međutim ona je na te komentare imala šta da poruči:

1/5 Vidi galeriju Biljana Sečivanović Foto: Printscreen Premijera, Printscreen/Instagram