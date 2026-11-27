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Nakon što je u javnosti odjeknula vest da je Sofija Janićijević uplovila u novu romansu sa poznatim tiktokerom i biznismenom, oglasila se bivša učesnica rijalitija "Elita 9".

Sofija se u poslednje vreme posvetila kreiranju sadržaja za društvene mreže, a posebnu pažnju privukla je svojim aktivnostima na TikToku, gde je, kako se nezvanično saznaje, upoznala muškarca sa kojim je prijateljstvo navodno preraslo u nešto više. Njihov odnos, prema dostupnim informacijama, postao je sve prisniji, a čini se da između njih postoje i emocije.

1/4 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreen Pink

Nikad nije bila srećnija

- Mogu samo da kažem da mi osmeh ne silazi s lica i da uživam trenutno. Ne bih ni potvrđivala ni demantovala bilo šta, samo ću pustiti vreme da pokaže svoje - rekla je Sofija, a onda je dodala:

Sada mi je jedino važno da su nam namere iskrene i da idemo u dobrom pravcu a šta će biti u nastavku videćemo.

"Terziću, videćeš me na sudu"

Podsetimo, tokom jučerašnjeg dana, bivša učesnica rijaliti-programa „Elita“, Sofija Janićijević, oglasila se za Pink.rs i prokomentarisala sve prisniji odnos njenog nekadašnjeg emotivnog partnera Borislava Terzića Terze i aktuelne učesnice Elite, Laure Prgomet.

Naime, Terza i Laura poslednjih dana sve više vremena provode zajedno, a njihovo zbližavanje privuklo je veliku pažnju kako cimera, tako i gledalaca koji pomno prate svaki njihov korak. Njihov odnos komentariše se na sve strane, a nas je zanimalo kako na potencijalnu novu ljubav svog bivšeg gleda Sofija, sa kojom je Terza obeležio prethodnu sezonu rijalitija.

1/6 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza Foto: Kurir, Petar Aleksić

Janićijevićeva nije krila ironiju dok je govorila o njihovoj romansi, te je istakla da je toliko oduševljena onim što vidi da joj, kako kaže, njihova ljubav odvlači pažnju čak i od svakodnevnih obaveza. Ipak, nije propustila priliku da Terzi uputi i jednu vrlo jasnu poruku, pomenuvši čak i sud!

- Toliko sam oduševljena njihovim odnosom da prosto ne mogu ni svoje obaveze da obavim koliko su me ubedili u ljubav. Ja sam uvek za ljubav i mnogo sreće im želim. I naravno, Terziću, kada se ta ljubav obistini, moraćeš da me vidiš na sudu zbog reči koje mi ne prijaju. A ja trenutno uživam, ali u realnoj ljubavi - poručila je Sofija za Pink.rs.