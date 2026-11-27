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Sukob između Sanje Grujić i Marka Stefanovića svakodnevno dobija novi epilog u Beloj kući u Šimanovcima, a o njima ne štede reči čak ni njihovi cimeri.

Ovog puta, učesnici su imali prilike da vide kako Sanja Grujić nabacuje Gloriji Jelovac svog bivšeg dečka Marka Stefanovića, na šta je Glorija negodovala. Upravo ta situacija proizvela je pravu malu dramu na imanju:

1/4 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink

"Oni su foliranti, napravili su to i sa Laurom"

- Ja sa Sanjom provodim vreme, meni je ona drugarica, nije normalno da mi nabacuje svog bivšeg dečka - rekla je Glorija.

- Ja sam samo rekla ne da sam ih spajala, nego i nju da izbavim iz te teme sa Terzom - rekla je Sanja.

- Oni su foliranti, napravili su to sa Laurom, sad mene pokušavaju da ubace, oni nikad nisu ni prekidali ja mislim - rekla je Glorija.

1/7 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Printscreen, Prinstcreen

Marko: Ja sam se poverio Sanji...

- Ja sam se Sanji poverio da mi se Radojka sviđa, neču da mi se nameće bilo koja druga devojka - naveo je Marko.

U ovoj situaciji Laura je stala na Glorijinu stranu.

- Ti si zadnja osoba koja trebna da me brani - rekla je Glorija.

- Ti si mnogo glupa, ne shvataš šta ti govorim - rekla je Laura.

- Kasno ti je sad da se pereš - rekla je Glorija.

- Tebi tvoja bivša cura nabacuje drugu, niko ti se drugi ne nabacuje - rekla je Laura.

- Ona je prevarila svog verenika, ona je sve o sebi pokazala - rekao je Marko.

- Oni to rade konstantno, ona njega isprovocira da on kaže sve što misle o meni. Za svoje prijatelje ovde to rade - rekla je Glorija.

- Laura se meni nabacivala, ja sam mogao da je iskoristim u pijanom stanju, a ja te ne ponižavam i nisam te iskoristio a mogao sam i te kako - rekao je Marko.

- Ova smeća zaslužuju jedno drugo i da žive zajedno do kraja života - rekla je Miljana.

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