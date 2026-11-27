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Odnos Laure Prgomet i Filipa Đukića već duže vreme privlači veliku pažnju gledalaca, a čini se da se situacija između njih u Beloj kući menja iz dana u dan. Njihova turbulentna priča ponovo je dospela u centar pažnje nakon neočekivanog obrta koji je iznenadio sve ukućane.

Laura u drugom stanju?

Naime, Filip Đukić je pre tačno sedam dana odlučio da prekine svaku komunikaciju sa Laurom Prgomet, jer mu se, kako je istakao, nije dopalo njeno ponašanje prema njemu. Međutim, usledio je novi šok kada je Laura pre nekoliko dana posumnjala da je u drugom stanju, budući da joj menstruacija kasni već nekoliko dana.

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

Ova mogućnost izazvala je pravu pometnju među učesnicima, a Laura je tom prilikom priznala da bi zadržala dete ukoliko se ispostavi da je trudna. Sa druge strane, Filipova reakcija bila je potpuno drugačija – on je otvoreno priznao da ne bi voleo da se ispostavi da Laura čeka njegovo dete, što je izazvalo brojne reakcije.

Laurin prijatelj: "Ona nije spremna da bude majka"

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: Printscreen Pink, Printscreen

Budući da se situacija između bivših partnera sve više komplikuje, oglasio se Laurin dobri prijatelj Božidar, koji je bez zadrške izneo svoje mišljenje o njihovom odnosu, ali i čitavoj situaciji koja je podigla veliku prašinu.