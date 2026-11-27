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Nakon što je Milena Kačavenda javno iznela da je Sofija Janićijević smuvala biznismena, ona je rešila da joj uzvrati udarac na navedene tvrdnje.

Sofija je odlučila da odgovori Kačavendi na javne prozivke, te je bez zadrške udarila na svoju nekadašnju drugaricu:

1/4 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreen Pink

"Gospođa Kačavenda pomno prati svaki moj korak"

- Moram priznati da mi je simpatično koliko gospođa Kačavenda pomno prati svaki moj korak, osmeh i buket. Ja njoj zaista želim sve najlepše, a pre svega da u njenim godinama pronađe neku lepu preokupaciju u sopstvenom životu, kako ne bi morala ovoliko da se bavi tuđim. Što se ruzmarina tiče, hvala na ponudi, ali na mojim slavljima ipak negujemo malo drugačiji stil i društvo - rekla je Sofija za "Pink.rs", pa dodala:

1/4 Vidi galeriju Milena Kačavenda u emisiji "Narod pita" Foto: Printscreen Pink

- A što se tiče tradicije i jagnjetine, ako može Kačavenda da nam da sliku jednu njenu, da ne moramo janje na sto, samo foto od nje (smeh). Neće biti razlike - bilo je sve što je Sofija rekla.

"Terziću, videćeš me na sudu..."

Podsetimo, tokom jučerašnjeg dana, bivša učesnica rijaliti-programa „Elita“, Sofija Janićijević, oglasila se i prokomentarisala sve prisniji odnos njenog nekadašnjeg emotivnog partnera Borislava Terzića Terze i aktuelne učesnice Elite, Laure Prgomet.

Naime, Terza i Laura poslednjih dana sve više vremena provode zajedno, a njihovo zbližavanje privuklo je veliku pažnju kako cimera, tako i gledalaca koji pomno prate svaki njihov korak. Njihov odnos komentariše se na sve strane, a nas je zanimalo kako na potencijalnu novu ljubav svog bivšeg gleda Sofija, sa kojom je Terza obeležio prethodnu sezonu rijalitija.

1/6 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: Printscreen, Promo

Janićijevićeva nije krila ironiju dok je govorila o njihovoj romansi, te je istakla da je toliko oduševljena onim što vidi da joj, kako kaže, njihova ljubav odvlači pažnju čak i od svakodnevnih obaveza. Ipak, nije propustila priliku da Terzi uputi i jednu vrlo jasnu poruku, pomenuvši čak i sud!

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