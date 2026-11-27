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Pevačicu Bojanu Barjaktarević publika je zavolela kroz takmičenje "Nikad nije kasno", u kom je odnela pobedu, ali je mnogi pamte i kao članicu grupe "Bon ami", sa kojom je snimila veliki hit "Magla".

Ipak, iza njenog osmeha krije se veoma teška životna priča i borba kroz koju je prošla.

Tri puta se suočila sa rakom

Bojana se čak tri puta suočila sa rakom, a o svemu što je prolazila tokom lečenja uvek je otvoreno govorila. Njena priča dirnula je mnoge, a pevačica je svojim primerom pokazala koliko je važno ne odustajati ni u najtežim trenucima.

1/7 Vidi galeriju Bojana Barjaktarević nekad i sad Foto: printscreen YT, Kurir/Privatna Arhiva

O svojoj borbi, terapijama i teškim momentima koji su obeležili jedan period njenog života govorila je i za Grand, kada je iskreno otkrila kroz šta je sve prolazila:

-Trudim se da ostanem pozitivna i da imam pozitivnu energiju. Krenula sam sa zračenjima, već sam prešla polovinu terapije, ali ima još nekoliko do kraja. Prognoze lekara su dobre, krenuli smo sa rešavanjem problema, pa onda idu obavezne hemioterapije. Kada to rešite, onda idete na redovne kontrole i prati se stanje, da li ima nešto, da li se pojavilo ili nije… Trebalo bi da prođe pet do sedam godina da možete da kažete da ste se izlečili. To vam niko ne garantuje. Jaka volja i želja za životom sve pobeđuje, ja verujem u to.

Sa hemioterapije na nastup

I pored teških terapija i svega kroz šta je prolazila, Bojana nije želela da se odrekne muzike, koja joj je očigledno bila veliki oslonac. Nastavila je da peva i nastupa, a pobeda u takmičenju donela joj je novu popularnost i još jednom pokazala koliko je uporna i posvećena onome što voli:

1/5 Vidi galeriju Bojana Barjaktarević Foto: printscreen Nije lako biti ja, Kurir Televizija, Printscreen Facebook, Kurir/Privatna Arhiva

- Borim se kao lav! 'Nikad nije kasno' mi je donelo mnogo bolju karijeru i puno više posla tako da se trudim da postignem sve, da odgovorim na sve zahteve. Trudim se i uspevam u tome, ma ne dam se ja.

Koliko joj je stalo do muzike i koliko je odlučna da nastavi dalje, pokazala je i jednom prilikom kada je govorila o tome kako uspeva da uskladi odlaske u bolnicu sa nastupima. Njene reči tada su izazvale veliki aplauz:

- Bila sam na hemioterapijama, sada sam trenutno na zračnoj terapiji tako da primim terapiju i idem na svirku. Ništa nije teško kada se hoće i kada se želi, sve se može.

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