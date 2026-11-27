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Večeras Nikolija Jovanović ispisuje novo poglavlje svoje muzičke karijere, budući da po prvi put održava solistički koncert, i to u Plavoj dvorani Sava Centra. Ekipa našeg portala nalazi se na licu mesta, a već od samog početka bilo je jasno da je pevačica publici pripremila pravi spektakl.

Delirijum u publici

Brojne poznate ličnosti zauzele su mesta u prvim redovima, dok je publika sa nestrpljenjem iščekivala trenutak kada će Nikolija izaći na binu i započeti veče za pamćenje.

1/5 Vidi galeriju Večeras, po prvi put u svojoj karijeri, pevačica Nikolija Jovanović održava svoj prvi solistički koncert u Plavoj dvorani Sava Centr Foto: Kurir

Pevačica je svoj prvi solistički koncert otvorila numerom „Nikolija“, koju je objavila još 2013. godine, a već prvim pojavljivanjem na sceni privukla je sve poglede.

Posebnu pažnju izazvao je njen scenski stajling. Nikolija se odlučila za upečatljiv crveni kostim od materijala koji se presijava, sa korsетом neobičnog kroja, oblikovanim od traka, dok su celokupan izgled upotpunili efektni pernati detalji.

Naše kamere zabeležile su i njenu majku Vesnu Zmijanac, koja je ćerku ponosno pratila iz prvih redova i nije želela da propusti nijedan trenutak ovog posebnog događaja.

Nikolija je ubrzo nakon izlaska na scenu najavila i prvog gosta večeri, a publiku je posebno obradovalo pojavljivanje repera Đorđa Bibića Bibe, koji joj se pridružio na bini.

Posle 12 godina, u strogoj tajnosti izgovorili sudbonosno DA

Podsetimo, pre mesec dana, Nikolija Jovanović i Relja Popović izgovorili su sudbonosno "DA" nakon 12 godina zajedničke ljubavi. Popularni par odlučio je da ovaj poseban trenutak obeleži daleko od očiju javnosti, pa su venčanje organizovali u potpunoj tajnosti.

Intimnoj ceremoniji u Beogradu prisustvovali su samo njihovi najbliži, a mladenci su za ovu priliku odabrali jednostavna, ali elegantna izdanja. Relja se pojavio u crnim pantalonama i majici, dok je Nikolija zablistala u beloj venčanici, koja je odišala elegancijom i svedenošću.

1/5 Vidi galeriju Nikolija Jovanović i Relja Popović na koncertu Vesne Zmijanac Foto: Damir Dervišagić

Srećne vesti podelili su i sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, objavama na Instagram profilima, čime su potvrdili da su svoju dugogodišnju ljubav krunisali brakom.