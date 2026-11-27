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Vladimir Tomović nedavno je gostovao u emisiji "Bunker", gde je bez dlake na jeziku govorio o svom učešću u rijalitiju, aktuelnim dešavanjima, ali i pojedinim učesnicima koji su obeležili svih devet sezona ovog formata. Posebno se osvrnuo na Lepog Miću, o kojem nije imao nimalo lepe reči.

Razvezao jezik o pevaču

Tom prilikom Tomović je otkrio koga smatra najgorim učesnikom svih sezona rijalitija, a njegov izbor mnoge bi mogao da iznenadi.

- Razmišljam, od svih njih loših, koga bih izdvojio kao najgoreg. Izuzeo bih Miljanu Kulić, koja je radila mnogo gadnih stvari, ali njoj ne mogu da uzmem za zlo jer je bolesna. Šta je sve ljudima izgovarala... Naveo bih je da nema psihičkih problema. Navešću Lepog Miću - rekao je Tomović.

1/8 Vidi galeriju Lepi Mića i Stanija Dobrojević Foto: Kurir, ATAIMAGES, Marko Karović, Petar Aleksić

Međutim, tu se nije zaustavio, već je nastavio sa žestokim kritikama na račun dugogodišnjeg rijaliti učesnika, ne štedeći reči.

- Teško šta gadnije i bez kičme može da hoda zemaljskom kuglom, a ne rijalitijem. Tebi i meni je sve oprošteno. Bila si devojčica sa 20 i kusur godina, pogrešiš, pa šta ćemo sad? Ali čovek od 70 godina da gleda kako neko uđe, da udara nisko, da tamo brišu pod sa njim, ne priliči. Svi ljudi različitih starosnih doba ne mogu da se ponašaju isto.

- Pokaži malo stava, hrabrosti. Užasne stvari je radio u tom rijalitiju. Takve tipove kao što je on sve stavljam u isti koš. Možeš da ga kupiš za jedan evro. Čuo sam da je i takav napolju, da živi kao pacov – poručio je Vladimir Tomović u emisiji „Bunker“.

"Iskomprovitovao sam se kao nenormalan u rijalitiju"

Vladimir Tomović je otvoreno priznao šta sebi najviše zamera, ali i zbog čega se kaje a da je u pitanju situacija sa kojom je javnost upoznata.

- Pričam nekad kao neka žena,tetka, sto na sat. Treba malo da ćutim, da budem mističan, a ja... Ma, imam sto mana. Tvrdoglav, budaletina, iskomprovitovao sam se kao nenormalan u rijalitiju. Kajem se za mnogo toga stvarno. Žao mi je što sam došao u situaciju da dignem ruku na žensko, ono u rijalitiju.

- Malo je specifično sve to tamo, ne jedeš, ne piješ, sve vreme pod reflektorima, mnogo tu faktora ima. Glupo je i da se pravdam, jeste me gazila, provocirala, ali opet nisam smeo to sebi da dozvolim. Ma, kajem se za mnogo toga u životu - govorio je Tomović na TV Adria Montenegro, pa priznao da li bi ponovo ušao u rijaliti:

1/6 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Instagram, Printscreen, Ana Paunković

- Ušao bih možda. Ja se nisam vezao sa bubice, kamere, ili nešto treće, ja sam tamo bio zbog para i to je jasno. Moj ulazak u rijaliti ima cenu i to su ozbiljne pare.