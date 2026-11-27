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Brojne ličnosti sa domaće estrade večeras su se okupile i svojim izdanjima zablistale u Sava Centru, a povod njihovog dolaska bio je veliki koncert Nikolije Jovanović.

Ekipa Kurira nalazi se upravo u Sava Centru gde smo imali prilike da razgovaramo sa prisutnima, te vam donosimo deo atmosfere, koja je postala usijana i pre početka samog koncerta.

Sin Đoleta Balaševića stigao među prvima

Među prvima smo naleteli na sina pokojnog velikana Đorđa Balaševića, Aleksu Balašević, koji je sa izabranicom pozirao pred našim kamerama. Kako su nam rekli, došli su da se dobro provedu, a nema sumnje da će im Nikolija svojim performansom to i obezbediti!

1/4 Vidi galeriju Aleksa Balašević Foto: Kurir

Ena Čolić došla bez Jovana

Naša ekipa razgovarala je sa Enom Čolić koja se na koncertu pojavila bez Jovana Pejića sa kojim je u emotivnoj vezi. Kako nam je otrkila, on i njegova mama Zlata bili su sprečeni da dođu, iako je Eni Nikolija omiljeni izvođač sa javne scene.

Pitali smo je i o odnosu sa Jovanom i njegovom porodicom, a ona nam je ispričala da se snašla kao odlična domaćica! Naime, kaže da Jovanovoj mami Zlati Petrović kuva svaki dan i da je svekrva oduševljena njenim kulinarskim talentom.

Ipak, postoje i male nesuglasice. Zlata bi volela da Ena i Jovan naprave veliku svadbu i tom prilikom ugoste 500 ljudi, međutim, mladi par ima nešto drugačije planove. Oni bi voleli intimnije slavlje sa najviše 100 zvanica, otkrila je ona pred kamerama Kurira. Kada je reč o ponovnom ulasku u Elitu, tu je odlučna - neće ulaziti, ali će na venčanju okupiti i nekadašnje cimere - Lepog Miću, Stefana Karića i Matoru.

Otkrila nam je i da ona i Jovan pokreću novi biznis, a šta je još podelila sa ekipom Kurira pogledajte u videu ispod:

07:14 Ena Colic Izvor: Kurir

Mimi Mercedez iznenadila stajlingom

Mimi Mercedez pojavila se u upčatljivom stajlingu - kariranoj suknji u kojoj je odmah privukla poglede mnogih. Uhvatili smo i trenutak kada su joj brojni obožavaoci prilazili kako bi se slikali sa njom.

00:25 Mimi Mercedes Izvor: Kurir

Maja Berović progovorila o sukobu sa Sekom

Maja Berović je nasmejano pozirala pred našim kamerama, a od svih Nikolijinih pesama, izdvojila je "Harizmu" kao omiljenu. Masa ljudi pritrčala je kako bi napravila fotografiju sa Majom, međutim, mi smo uspeli da kratko porazgovaramo sa njom, pa je pred našim kamerama progovorila o sukobu sa Sekom Aleksić.

00:34 Fanovi pohrlili da se slikaju sa Majom Izvor: Kurir

Kako kaže, nemaju nikakav odnos i s njene strane nije bilo nikakve svađe i konflikta.

- Ako je sa njene strane drugačije, nek vidi šta će - rekla je Maja za Kurir.

U videu ispod pogledajte šta nam je još ispričala:

04:32 Maja Berovic Izvor: Kurir

Cvija u prvom redu

Iako se povukao sa estrade i, kako je i sam nedavno rekao, ne planira da se vraća na muziču scenu, Stefan Cvijović Cvija večeras je sa suprugom podržao Nikoliju iz prvog reda, a mi smo ga usnimili pred početak koncerta:

00:06 Cvija u prvom redu na Nikolijinom koncertu Izvor: Kurir

Mama Vesna stigla tik pred početak koncerta

Ponosnu mamu Vesnu Zmijanac uspeli smo da usmnimimo kada je stigla u dvoranu pred početak koncerta svoje naslednice:

00:27 Vesna Zmijanac Izvor: Kurir

Nakon razgovora sa brojnim poznatim ličnostima i zabeleženih zanimljivih trenutaka, ekipa Kurira ostavila ih je da uživaju u večeri ispunjenoj dobrom muzikom, druženjem i Nikolijinim hitovima, koja će im, nema sumnje, još dugo ostati u lepom sećanju.

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