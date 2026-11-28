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Relja Popović sinoć se svojoj supruzi Nikoliji Jovanović pridružio na bini na njenom prvom solističkom koncertu u Beogradu u Sava Centra. Iako je njegov izlazak na scenu izazvao oduševljenje u publici, a reper je od verovatno prevelike količine adrenalina i sreće u tom trenutku dobio neverovatnu energiju, pa je bacio flašicu vode, direktno u pravcu pratećih vokala.

Srećom, niko nije pogođen, ali kako se može videti na snimku ni njima nije bilo jasno zbog čega je bacio flašicu u njihovom pravcu. S obzirom na svoju profesionalnost, prateći vokali su nastavili da rade svoj posao, a ubrzo nakon koncerta Relja je prokomentarisao ovu situaciju.

Popović je podigao ruke u toku intervju i na engleskom izjavio da je to sve bila šala.

00:45 Relja bacio flašicu vode ka pratećim vokalima i umalo ih pogodio: Šok potez pevača ih ostavio bez teksta, evo kako su reagovali Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Posle 12 godina, u strogoj tajnosti izgovorili sudbonosno DA

Podsetimo, pre mesec dana, Nikolija Jovanović i Relja Popović izgovorili su sudbonosno "DA" nakon 12 godina zajedničke ljubavi. Popularni par odlučio je da ovaj poseban trenutak obeleži daleko od očiju javnosti, pa su venčanje organizovali u potpunoj tajnosti.

Intimnoj ceremoniji u Beogradu prisustvovali su samo njihovi najbliži, a mladenci su za ovu priliku odabrali jednostavna, ali elegantna izdanja. Relja se pojavio u crnim pantalonama i majici, dok je Nikolija zablistala u beloj venčanici, koja je odišala elegancijom i svedenošću.

1/5 Vidi galeriju Nikolija Jovanović i Relja Popović na koncertu Vesne Zmijanac Foto: Damir Dervišagić

Srećne vesti podelili su i sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, objavama na Instagram profilima, čime su potvrdili da su svoju dugogodišnju ljubav krunisali brakom.