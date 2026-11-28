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Milica Mitrović, supruga vlasnika televizije Pink, Željka Mitrovića, oglasila se danas na društvenoj mreži Instagram tužnim povodom. Poznato je da je Milica veliki ljubitelj životinja, a pre šest meseci ostala je bez svog psa koga je puno volela.

Ona je otkrila da joj i šest meseci nakon rastanka nedostaje svaki trenutak proveden sa njenim malim prijateljem, a posebno su je pogodile svakodnevne situacije u kojima joj se učini da će je pas ponovo dočekati na vratima.

- Danas je šest meseci otkako sam te poslednji put držala u naručju, moja Mejsicka. I još mi se desi da, kad otvorim vrata, na trenutak očekujem da ćeš mi potrčati u susret. Koliko bih samo volela da još jednom čujem tvoje šapice i da te privijem uz sebe. Bila si tako mala, a s tobom je cela kuća bila puna života. Hvala ti za svaki doček, svaki pogled i svaki put kad si se sklupčala kraj mene i učinila da mi običan dan bude lepši. Nedostaješ mi svakog dana, moje malo belo srce, moja ljubav, moja Mejsicka. Volim te zauvek - zaključila je ona uz emotikone slomljenog srca.

"Kuća će biti tiha bez tvojih koraka"

Podsetimo, kada se pre šest meseci prvi put oprostila od svog ljubimca, Milica se oglasila na društvenim mrežama kako bi joj emotivno zahvalila za punih šest godina nezaboravnih trenutaka provedenih zajedno. Ona je tada u potresnoj ispovesti opisala koliko joj pas nedostaje, te je istakla kako njena kuća bez nje deluje potpuno prazno.

"Moja Mejsi, moj mejson, moja Mejsicka. Moja ljubav. Hvala ti za najdivnijih 6 godina. Zauvek ćeš biti u mom srcu uz mene", započela je tada svoju dirljivu objavu supruga čelnika Pinka.