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Aco Pejović stigao je sinoć na Jahorinu gde je nastupio u okviru Ski openinga, a tom prilikom razgovarao je sa medijima o raznoraznim temama. Intervju je počeo sa pitanjima o skijanju, a završio se, tako što je pevač otkrio da je bio na istoj klinici sa svetskom zvezdom Naomi Kempel.

Naomi je inače takođe deo spektakularnog projekta na Jahorini, pa se o njenom nastupu neprestano priča već nedeljama. Mnogima je čudno što će jedna takava zvezda nastupati na planini u Bosni i Hercegovini.

"Bili smo na istoj klinici"

- Prvi put radim otvaranje Ski openinga, kao što sam rekao, svake godine postalo je tradicionalno da pravimo na Jahorini te žurke, super, sve mi je super, samo mi je žao što nema snega. Šta da radimo, tako je kako je, biće snega noćas, kažu da će biti. Ali ne vredi, ne mogu sutra da čekam da se staze utabaju, pa ću čekati moj redovni odmor u februaru.

Na Jahorini će se sutra pojaviti i čuvena manekenka Naomi Kempbel, koja će se publici predstaviti u DJ izdanju, a Pejović nam je otkrio da ju je već jednom sreo, i to sasvim slučajno, pre nekoliko godina.

- Žao mi je Kempbel. Ne znam, kao što čuh od prijatelja organizatora, ona večeras stiže, tako da možda večeras i pojavi. Moram ti priznati, ja sam već nju sreo pre jedno četiri, pet godina u Klagenfurtu, kada sam išao na čišćenje organizma, da skinem neki kilogram, da se očistim od kafane. Bio sam sa suprugom i prijateljima, super mi je bilo. To je vreme kada sam doterao liniju, skinuo 10 kilograma. Tada je ona bila tamo u toj istoj klinici, šta znam, tada je valjda imala bebu. Sreli smo se slučajno ispred lifta, nisam ja imao komunikaciju, pitala je moju ženu gde je prostorija za masažu. Tako da sam se ja zezao posle toliko godina, naravno, pozdravila se kulturno i fino, viđali smo je na ručku, sto do nas, tada je bilo mnogih faca tu – ispričao je Pejović za Telegraf.rs.

1/12 Vidi galeriju Aco Pejović koncert u prepunom Spensu u Novom Sadu Foto: Zoran Ilić

Otkrio je i da je njegova najstarija ćerka, kada je čula da će Naomi Kempbel biti na Jahorini, odmah napravila šalu na račun njihovog nekadašnjeg susreta.

- Moja najstarija ćerka, kada su zvali i slali da radimo Ski opening i da će ona biti tu, kaže: „Taman da nastavite gde ste stali“ – ispričao je pevač kroz smeh.

Večeras će na Jahorini nastupiti i Željko Joksimović, a Pejović je otkrio da mu je posebno drago što će njih dvojica konačno zajedno održati ozbiljan koncertni nastup.

-Prvi put ovako da radimo ozbiljan koncert. Jesmo privatna druženja i to, ali super mi je to.

Na pitanje da li ga je iznenadilo što Naomi Kempbel dolazi na Jahorinu i što će se oprobati kao DJ, Pejović nije krio da nije očekivao takav potez.

- Moram ti priznati da jesam, nisam znao da se bavi muzikom, čuda se dešavaju – zaključio je Pejović za Telegraf.rs.

1/5 Vidi galeriju Naomi Kembel na Met Gali kroz godine Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia, Kristin Callahan / Everett / Profimedia