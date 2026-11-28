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Brak pevača Slobe Vasića i njegove supruge Jelene Lele Vasić već mesecima je pod budnim okom javnosti. Kriza u braku je postojala, o čemu su govorili i njihovi bliski prijatelji, a mesecima kasnije nijedno od bračnog para nije potvrdilo kraj ljubavi. I dok se spekuliše o njihovom odnosu, sve manje imamo prilike da vidimo poznati par zajedno.

Lela već neko vreme često izlazi sa svojim drugaricama, dok od Slobe nema ni traga ni glasa. Jelena je sinoć opet bila u izlasku, odakle se oglasila zanimljivim rečima.

Dok se snimala u pozadini je išla pesma od Nataše Bekvalac "Original", a Lela je usnimila deo koji kaže: "Kad niz vodu pustiš mene, Bog ti dao te poštene, što ti iza leđa laju, svetice u pokušaju", samo su jedni od stihova koje je Jelena zapevala uz zanimljivu koreografiju.

Osim poruke koju je poslala, Jelena je pokazala i sjajno izdanje, a mngoi su prokomentarisali da je dosta smršala te da izgleda bolje nego ikad.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Devojačko prezime na Instagramu

Podsetimo, nakon skandala sa Slobom, Jelena je na mrežama vratila svoje devojačko prezime, zbog čega su priče o razvodu postale još glasnije.

Nakon skandala, Jelena se kratko oglasila, otkrivši da joj je interes njihove ćerke na prvom mestu, takođe je tada navela i da je sa Slobom u kontaktu zbog naslednice.