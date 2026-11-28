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Nebojša Kostrešević pozntiji kao Neša Twins, odlučio je da na put do Beča krene autobusom, a naš paparaco uslikao ga je u zanimljivom trenutku na graničnom prelazu, gde je izašao zajedno sa suprugom.

00:05 Ni kišni dan nije sprečio Nešu Twinsa da se zajedno sa svojom izabranicom uputi u Beč Izvor: Kurir

Iako je poznat po nastupima i brojnim putovanjima, Neša ovog puta nije birao automobil ili avion, već se odlučio za autobuski prevoz. Supruga mu je pravila društvo tokom puta, a njih dvoje su zajedno izašli iz autobusa dok su čekali da obave granične formalnosti.

Neočekivano

S obzirom na to da su temperature ovih dana prilično niske, pevač je vodio računa o tome da se dobro utopli. Bio je adekvatno obučen za zimske uslove, pa mu hladnoća nije predstavljala problem.

1/5 Vidi galeriju Uživa u braku Foto: Kurir

Međutim, njegov dolazak na granicu nije prošao nezapaženo. Putnici koji su se našli u istom autobusu prepoznali su pevača, pa su odmah posegnuli za telefonima kako bi zabeležili ovaj nesvakidašnji susret. Tako je Neša, makar na kratko, privukao pažnju saputnika, koji su imali priliku da poznatog muzičara vide u sasvim opuštenom izdanju, daleko od scene i reflektora.