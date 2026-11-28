NEŠA TWINS KRENUO AUTOBUSOM ZA BEČ! Supruga mu pravila društvo, putnici odmah izvadili telefone i zabeležili ovaj trenutak
- Neša Twins je autobusom krenuo za Beč, a na putu mu je društvo pravila supruga.
- Paparaco ga je uslikao na graničnom prelazu, gde je izašao iz autobusa tokom čekanja formalnosti.
- Putnici su ga prepoznali i odmah vadili telefone da zabeleže susret sa pevačem.
Nebojša Kostrešević pozntiji kao Neša Twins, odlučio je da na put do Beča krene autobusom, a naš paparaco uslikao ga je u zanimljivom trenutku na graničnom prelazu, gde je izašao zajedno sa suprugom.
Iako je poznat po nastupima i brojnim putovanjima, Neša ovog puta nije birao automobil ili avion, već se odlučio za autobuski prevoz. Supruga mu je pravila društvo tokom puta, a njih dvoje su zajedno izašli iz autobusa dok su čekali da obave granične formalnosti.
Neočekivano
S obzirom na to da su temperature ovih dana prilično niske, pevač je vodio računa o tome da se dobro utopli. Bio je adekvatno obučen za zimske uslove, pa mu hladnoća nije predstavljala problem.
Međutim, njegov dolazak na granicu nije prošao nezapaženo. Putnici koji su se našli u istom autobusu prepoznali su pevača, pa su odmah posegnuli za telefonima kako bi zabeležili ovaj nesvakidašnji susret. Tako je Neša, makar na kratko, privukao pažnju saputnika, koji su imali priliku da poznatog muzičara vide u sasvim opuštenom izdanju, daleko od scene i reflektora.