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Ceca Ražnatović godinama dosledno neguje verske običaje i tradiciju. Poštovanje božićnog posta, koji počinje danas, 28. novembra, pravilo je koje se pridržava cela njena porodica. Poznato je da pevačica posti tokom svih postova i tradicionalno dočekuje Božić u Hramu Svetog Save, pritom se pažljivo brinući o ishrani i tokom ostalih dana.

Pevačica, tokom verskih praznika i posta dosledno poštuje tradiciju i običaje. U danima posta posebno pazi šta se nalazi na njenom jelovniku birajući jednostavna i ukusna jela.

Jedno od jela koje se redovno nalazi na njenom meniju tokom posta jeste pita sa šampinjonima. Ovaj lagani specijalitet priprema se brzo i bez muke, a folk diva uz njega najradije pije čašu svežeg soka od paradajza, što predstavlja osvežavajuću i zdravu kombinaciju.

Recept za pitu sa pečurkama

Sastojci:

500 g kora za pitu

500 g šampinjona

2 manja praziluka

1 dl ulja

1 čaša kisele vode

1 prašak za pecivo

Mešavina začina, biber i so (po ukusu)

Način pripreme:

Praziluk sitno iseckajte i dinstajte na ulju dok ne omekša.

Dodajte iseckane šampinjone i nastavite dinstanje dok sva tečnost ne ispari.

Začinite solju, biberom i mešavinom začina po ukusu.

Kore podelite na tri jednaka dela.

Prve dve kore premažite mešavinom ulja i kisele vode, a na treću rasporedite pripremljeni fil od šampinjona i praziluka.

Urolajte pitu, složite je u pleh obložen papirom za pečenje i pecite u rerni zagrejanoj na 180°C dok ne poprimi lepu zlatno-smeđu boju.

1/8 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Marko Kranjc

„Nisam nikakva kuvarica, ali sam sjajna domaćica“

Iako važi za izuzetnu domaćicu koja uvek srdačno dočeka svoje prijatelje, Ceca je otvoreno govorila o tome da joj kulinarski poslovi ne pričinjavaju zadovoljstvo:

- Ja se uopšte ni ne trudim da se snađem u kuhinji. Ne uživam u tome. Nisam jedna od onih žena koja će se lažno predstavljati da su sjajne kuvarice. Nisam nikakva kuvarica, ali sam zato sjajna domaćica. Kad god da dođu kod mene gosti, oni su dobro posluženi, ugošćeni i stojim iza toga što govorim.