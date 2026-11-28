UMRO POZNATI MUZIČAR, HANKA PALDUM SLOMLJENA OD BOLA: Voleo si svoj posao i radio si ga s ljubavlju i žarom
Umro Huso Pajić, poznati bosanskohercegovački muzičar, preminuo je u 76. godini.
Dobitnik je Estradne nagrade BiH i tokom svoje bogate karijere pratio je brojne velike zvijezde bivše Jugoslavije te napisao knjigu i priručnik „Škola za bubnjeve“.
Vest o smrti Huse Pajića na svom Instagramu objavila je Hanka Paldum, uz emotivnu poruku, kojom se oprostila od kolege.
- Naša muzička scena ostaje sve siromašnija. Odlaze nam na bolji svijet dragi ljudi, veliki umjetnici. Ode i naš dragi Huso Pajić, čije srce je kucalo za svakog koga je poznavao - piše pevačica pa dodaje:
"Ostaćeš u našim srcima"
- Dobri naš Huso, voleo si ljude i bio si voljen. Voleo si svoj posao i radio si ga s ljubavlju i žarom. Svakim tvojim udaracem palica po timpanima, bongosima... osećali smo odkucaj tvog srca koji si uz blagi osmeh nevinog deteta prenisio na sve nas, na publiku.
- Ostaćeš u našim srcima koje si zapečatio svojom dobrotom i ljudskošću.
Neka tvoju plemenitu dušu Svemilosni Allah obraduje dženetskim lepotama, a tvojoj Aziri, tvom Emiru i porodici olakša bol u srcima njihovim - napisala je pevačica uz zajedničku fotografiju.
Kurir.rs/ Telegraf.rs