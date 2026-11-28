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Jovana Jeremić često privlači pažnju na malim ekranima tokom svoje emisije "Jutro sa dušom". Voditeljka osim što ima interesantne teme i goste, obožava da u jednom delu emisije uz neku pesme izvezde svoju plesnu tačku.

Danas, se u studiju pojavila u crnoj haljini. Međutim, jedan deo haljine privukao je sve poglede, a reč je o donjem delu haljine. Ona je bila od providnog materijala. Njen neobičan stajling i razigrano izdanje privukli su pažnju pratilaca, koji su imali priliku da vide još jedan od njenih upečatljivih jutarnjih nastupa.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Udala se za Tigra

Inače, Jovana Jeremić izgovorila je nedavno sudbonosno "da" pred Bogom izabraniku Milošu Stojanoviću Tigru u četvrtak 19. novembra.

Par je ceremoniju venčanja obavio u najvećoj tajnosti, a venčali su se u crkvi Svete Petke na Kalemegdanu. Slavlje su priredili u jednom prestoničkom restoranu u najužem krugu porodice, a u intervjuu za "Blic" Jovana Jeremić je sumirala utiske i otkrila zbog čega je sve u tajnosti obavljeno.

- To sam ja. Ja volim da iznenadim ljude pozitivno. Doduše, volim i negativno kad ih ne volim, ali dobro. Sad smo u tom super periodu života, sve je svakom oprošteno i sve je top. Srećna sam i to se vidi - kaže voditeljka, koja radi punom parom i nakon venčanja i otkriva da je osim smeha i radosti bilo i suza radosnica, te da su i ona i Miloš plakali

- Jao, jeste. Ja sam plakala tokom ceremonije u crkvi na mom govoru i Miloševoj zdravici u restoranu, a Miloš je plakao posle venčanja. Suštinski smo plakali zato što naši očevi nisu bili tu, i on i ja. To nam je negde to bilo od sreće što smo srećni, ali i žao nam je što živimo od uspomena na naše očeve. I to je ono što čoveka proganja, jer da možemo da ih oživimo, da su oni mogli da budu na tom veselju, mi bismo, verujem, to i uradili, ali nemoćan si u tom smislu.