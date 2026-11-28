JEDVA PREKRILA INTIMNE DELOVE TELA, A KAD JE ZAMEŠALA... Jovana Jeremić u providnoj suknji napravila šou u jutarnjem programu
Jovana Jeremić često privlači pažnju na malim ekranima tokom svoje emisije "Jutro sa dušom". Voditeljka osim što ima interesantne teme i goste, obožava da u jednom delu emisije uz neku pesme izvezde svoju plesnu tačku.
Danas, se u studiju pojavila u crnoj haljini. Međutim, jedan deo haljine privukao je sve poglede, a reč je o donjem delu haljine. Ona je bila od providnog materijala. Njen neobičan stajling i razigrano izdanje privukli su pažnju pratilaca, koji su imali priliku da vide još jedan od njenih upečatljivih jutarnjih nastupa.
Udala se za Tigra
Inače, Jovana Jeremić izgovorila je nedavno sudbonosno "da" pred Bogom izabraniku Milošu Stojanoviću Tigru u četvrtak 19. novembra.
Par je ceremoniju venčanja obavio u najvećoj tajnosti, a venčali su se u crkvi Svete Petke na Kalemegdanu. Slavlje su priredili u jednom prestoničkom restoranu u najužem krugu porodice, a u intervjuu za "Blic" Jovana Jeremić je sumirala utiske i otkrila zbog čega je sve u tajnosti obavljeno.
- To sam ja. Ja volim da iznenadim ljude pozitivno. Doduše, volim i negativno kad ih ne volim, ali dobro. Sad smo u tom super periodu života, sve je svakom oprošteno i sve je top. Srećna sam i to se vidi - kaže voditeljka, koja radi punom parom i nakon venčanja i otkriva da je osim smeha i radosti bilo i suza radosnica, te da su i ona i Miloš plakali
- Jao, jeste. Ja sam plakala tokom ceremonije u crkvi na mom govoru i Miloševoj zdravici u restoranu, a Miloš je plakao posle venčanja. Suštinski smo plakali zato što naši očevi nisu bili tu, i on i ja. To nam je negde to bilo od sreće što smo srećni, ali i žao nam je što živimo od uspomena na naše očeve. I to je ono što čoveka proganja, jer da možemo da ih oživimo, da su oni mogli da budu na tom veselju, mi bismo, verujem, to i uradili, ali nemoćan si u tom smislu.
Kurir.rs