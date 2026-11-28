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Indira Radić već neko vreme živi na periferiji Beograda, na prelepom Kosmaju. Pevačica je na planini sebi obezbedila parče raja, pa na svom placu ima i palme i bazen ali i baštu.

Posle naornih nastupa, Indira uvek beži u svoju kuću, gde se potpuno preporodila.

Rano jutros, pevačica je izašla u dvorište i oduševila se onim što je zatekla. Naime, kako je u pojedinim mestima počeo da veje sneg, prvi ove zime, Indira je usnimila nestvarnu idilu.

Pevačica je usnimila svoje dvorište prekriveno snegom, ali bazen i pokazala kako uživa u jutarnjem pogledu.

- Moje selo - napisala je Indira i dodala emotikon srca, dok je snimala dvorište.

Foto: Printscrean

Izgradila "raj na zemlji"

O Indirinoj odluci da ode iz Beograda zauvek nedavno je progovrio i izvor blizak pevačici, koji je i otkrio za medije da je pazarila nekretninu na Kosmaju.

- Indiri je u poslednje vreme počeo da smeta život u Beogradu. Rešila je da sebi kupi kuću na Kosmaju, koji nije daleko od Beograda, a koji je za mnoge pravi mali raj na zemlji. Mnogi poznati su se skućili tamo i kupili kuće, pa tako i Indira. Tamo joj je sve potaman. U grad ide samo kad mora, a u stanu u kome je godinama živela sad stanuje njen sin Severin sa svojom suprugom Ruskinjom Elinom s kojom ima sina Mihaela. Tamo je organizovala život po svojoj meri, ima svoj mir koji joj je preko potreban. Ima i malu bašticu, baš uživa. Odatle odlazi i na nastupe koje ima u Beogradu i dijaspori, sve joj je blizu - rekao je izvor blizak pevačici i dodao da Indiri redovno u goste dolaze prijatelji među kojima je i njen bivši dečko Rale

1/5 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Printscreen Instagram

- Tu na Kosmaj joj dolaze i prijatelji, ima veliko dvorište gde uživa. Verovali ili ne, ali redovno joj u posetu dolazi bivši dečko Goran Ratković Rale i to ni manje ni više nego sa Anom Nikolić. Baš se svi lepo slažu i Ana baš gotivi Indiru iako je poznato da je vrlo ljubomorna na pevačice s kojima je Rale pre nje bio u vezi. Tu piju, pričaju, druže se. Prava idila. Mislim da Rale sprema opet Indiri neke pesme, pa malo pričaju i o poslu. Ipak joj je on s pokojnom Marinom Tucaković napisao najveće hitove u karijeri - dodao je izvor za medije.