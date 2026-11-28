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Nekada su prolaznike u centru Beograda osvajali zvucima violine i harmonike, a danas grade impresivan dom u Austriji i nastupaju kao priznati muzičari. Sandra, Danijel i Darko, publici širom regiona poznati kao Pilerovi, godinama su svirali u Knez Mihailovoj ulici kako bi zarađivali za život. Njihova sudbina preokrenula se iz korena 2010. godine, kada su trijumfovali u popularnom televizijskom takmičenju „Ja imam talenat” i osvojili glavnu nagradu od 100.000 evra.

Preseljenje u Austriju i svetski uspesi

Osvojena nagrada omogućila im je odlazak u inostranstvo. Već 2011. godine preselili su se u Austriju, gde su nastavili školovanje i napredovanje. Zahvaljujući velikom trudu i posvećenosti, Pilerovi su završila muzički konzervatorijum, postala trostruki prvaci sveta u kamernoj muzici i izgradila profesionalne karijere u vojnom orkestru.

Govoreći o svom profesionalnom putu u Beču, braća su istakla:

„U Austriju smo se preselili 2011. godine, brat i ja smo završili muzički konzervatorijum, sada smo zaposleni kao solisti u vojnom orkestru. Sviramo solo koncerte uz Austrijski orkestar, zaista puno vežbamo, trudimo se i radimo, idemo na takmičenja. Što se toga tiče, isto je ovde kao što je bilo i u Beogradu, disciplinovani smo, muzika nam je jako bitna”.

Foto: Dragana Udovičić

Dok su braća nastavila muzičkim putem, njihova sestra Sandra izabrala je drugačije interesovanje, o čemu je Darko otkrio:

„Sestra nije s nama u domu, ona živi u drugom stanu i bavi se ženskim stvarima, šminkom. Ona je zasad odustala od violine”.

Izgradnja doma od 560 kvadrata i porodično zajedništvo

Zaradu i sredstva uložili su u nekretnine, sa željom da cela porodica ostane na okupu. Kupili su prostran plac nedaleko od austrijske prestonice.

„Nedavno smo kupili plac na kojem planiramo da gradimo kuću od 560 kvadrata. Nalazi se na relaciji od 15 kilometara od samog centra Beča i ima sedam ari. Već je gotov plan našeg novog doma, čekamo samo odobrenje za gradnju. Samo za plac smo okvirno iskeširali oko 200.000 evra. Želja nam je da pod istim krovom ostanemo Danijel i ja s roditeljima i našim porodicama”.

Foto: Printscreen

Darko i Danijel su zasnovali porodice.

Darko objašnjava da im je porodica bila i ostala prioritet.

- Kao prošli put kad smo pričali, ja i dalje imam dvoje dece, ali moj brat ne.

- Ja imam četri devojčice i jednog sina. Dakle, petoro i srećan sam zbog toga – dodaje Danijel.