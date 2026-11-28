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Aleksandra Prijović godinama je negovala blizak odnos s porodicom Šabana Šaulića, a druženje s legendarnim pevačem ostavilo joj je brojne uspomene koje i danas čuva i rado evocira.

Iako ga je poznavala i kroz muziku i nastupe, posebnu emociju u njoj bude trenuci provedeni van scene, kada je imala priliku da upozna njegovu toplu, pažljivu i dobrodušnu stranu.

Šaban nije ostavio trag na nju samo kao veliki muzičar već i kao čovek koji je umeo da iznenadi i obraduje ljude oko sebe. Aleksandra je svojevremeno govorila o brojnim anegdotama koje je povezivale sa njim.

– Mnogo je anegdota i priča, zbog toga sam i rekla da treba istaći kakav je Šaban bio čovek. Ja, osim tog nastupa sa 14 godina, imala sam još mnogo anegdota sa Šabanom – rekla je Prija jednom prilikom.

Pevačica se prisetila susreta na aerodromu, kada joj je Šaulić prišao s leđa i spontano započeo razgovor. Taj susret završio se gestom koji Aleksandra ni danas nije zaboravila.

– Bila sam sama na aerodromu i tako sedim ja i prilazi mi neko otpozadi i kaže: „Ej, mala, gde si ti?“ Ja gledam i vidim Šabana. Malo smo razgovarali i on kaže meni: „Aj da ti kupim nešto za uspomenu“. Tada mi je kupio parfem koji i dan-danas čuvam – ispričala je Aleksandra.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Nemanja Nikolić, Kosta Katic/ATAIMAGES