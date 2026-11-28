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Dara Bubamara postala je vlasnica zeca. Njen sin Kosta, obradovao je svoju mamu novim kućnim ljubimcem, a ona se odmah pohvalila na društvenim mrežama.

U njihovom porodičnom domu u Novom Sadu, stigao je zec, a pevačica se zahvalila sinu.

- Moj najbolji sin na svetu kupio mi zeku- napisala je Dara.

Foto: Printscrean

"Kosta je moj najveći uspeh"

Dara nikada nije skrivala da joj je sin, kog je dobila u braku sa bivšim suprugom Milanom Kesićem, apsolutni centar sveta i najveći životni uspeh. Iako više nisu u braku, pevačica i njen bivši partner u odličnim su odnosima i zajedno su maksimalno posvećeni Kostinom odrastanju i obrazovanju.

Pevačica je ranije sa velikim ponosom govorila o njegovom vaspitanju i uspesima:

"Kosta je moj najveći uspeh u životu. Ide u englesku školu u Beogradu, govori engleski, francuski i španski. Ima srpski i francuski pasoš".

Takođe, pevačica je naglasila da njen naslednik ima prave vrednosti i sportske ambicije:

1/4 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Dragana Udovičić

"Izrastao je u lepog, dobrog i vaspitanog dečaka, koji nije bahat, već je skroman. Nema na koga ni da bude iskvaren. Dobar je đak, trenira… Sportskog je duha i često mi govori: ‘Mama, hoću da uspem zbog tebe i tate’".ž