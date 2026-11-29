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Mladi pevač iz Hrvatske Jakov Jozinović pred dva beogradska koncerta u Areni, koje je zakazao za ovaj vikend, razgovarao je sa ekipom Kurir televizije.

On je pred kamerama emisije "Stars", koja se emituje subotom i nedeljom, otkrio kako provodi slobodno vreme, ima li uopšte vremena za privatni život, ali i kako njegovi roditelji doživljavaju njegovu popularnost.

Nedavno je održao spektakl u Sarajevu, a sada je na početku razgovora uporedio svojih 10 koncerata u Sava centru, o kojima se i dalje priča, i dva u Areni.

- Nakon Sava centra totalno je druga priča. U Sava centru su me prvi put doživeli sa moje dve pesme, dao sam im se ceo, u Areni se dajem 200 odsto u drugačijem vizuelnom identitetu. Ipak je ovo Arena, drugačija je dvorana, stejdž je totalno drugačiji, došao sam sa albumom, sa 10 svojih pesama.

Ima li uzbuđenja?

- Ima. Gde god da dođem, pričam da je beogradska publika najglasnija što sam ja doživeo ikada. Ako su pevali sve one silne predivne obrade u Sava centru, šta će onda tek biti s mojim pesmama. Znam da su ih zavoleli, svaki dan mi šalju poruke da im se sviđaju pesme.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Ilija Ilić

Džejla Ramović i ti ste zapalili Sarajevo na koncertu koji si održao pre nekoliko dana. Nedavno ste objavili duet, muzička hemija između vas dvoje i te kako postoji.

- Apsolutno. To od prvog dana nije bilo uputno, zato se prvenstveno duet i dogodio. Mi smo to znali od prvog dana. Drago mi je da vam se sviđa duet, da se svima dopalo ono što smo u Sarajevu napravili, to smo od srca uradili, znači nam kad vidimo da se publici svidelo ono što smo napravili.

Imaš li bar malo vremena za privatni život budući da dosta radiš?

- Zanimljivo ti je pitanje, jer ja sam sebe to ne pitam. Kad sumiram celu svoju nedelju, ispada da nemam. Volim da povedem svoje prijatelje gde god da jesam. Desi se da idem na sastanak pa prijatelji budu sa mnom jer se drugačije ne bismo stigli videti. Ipak, stignem ja da odem ponekad, evo sad sam stigao čak dva puta da odem na koncerte.

1/5 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen Instagram, DANKO SIMUNOVIC

Na čije koncerte si išao?

- Duhovne muzike, vera je meni dosta bitna. U Hrvatskoj sam bio na dva koncerta duhovne muzike, to mi je bio riset da se spremim za ove koncerte. Išao sam s prijateljem koji je i sada tu negde tako da sam napunio baterije i spreman da pružim svu ljubav Beogradskoj areni i beogradskoj publici.

Šta kažu roditelji? Koliko su ponosni na sve što si ostvario?

- Preponosni su, biće s nama ovaj vikend. Ne volim da ih izlažem javnosti, ali zapravo nekada njih treba pitati kako oni sve ovo doživljavaju. Sigurno je zanimljiv osećaj kada ti sin peva, nastupa, radi nešto lepo. Oni su najsrećniji i vole da budu deo svega.