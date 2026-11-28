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JANJUŠ POTPUNO PODIVLJAO! Haos u Eliti, evo šta se desilo
- Učesnici Elite birali su tri najpohlepnije osobe, a Uroš Stanić je na prvo mesto stavio Sanju, zatim Lauru i Poršelinu.
- Vanja je rekla da je Janjuš prvi na listi najpohlepnijih jer je uzimao dosta hrane sa proslava.
- Janjuš je potom burno reagovao i izvređao Vanju u raspravi.
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Učesnici Elite danas biraju tri najpohlepnije osobe. Naredni je svoj stav iskazao Uroš Stanić.
- Na prvom mestu je Sanja. Pohlepna je i nezasita kada je reč o Carevom polnom organu. Mrzi Aneli jer bi joj preotela Cara. Ona je osoba je najpohlepnija. Na drugom mestu je Laura, koja je pohlepna prema Gloriji ispala, a na trećem Poršelina, koja je alava i pohlepna kada je reč o parama - kazao je Uroš.
- Mislim da je Janjuš prvi na listi najpohlepnijih. Uzimao si dosta hrane sa proslava - kazala je Vanja.
Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube
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- Mrzim te, nakazao ona ogavna sa velikim grudima, materina ti tvoja. Mrš pas ti mater. Intimna si za sto evra, klošarko jedna bolesna, bednice jedna - rekao je Janjuš.
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