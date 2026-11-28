- Na prvom mestu je Sanja. Pohlepna je i nezasita kada je reč o Carevom polnom organu. Mrzi Aneli jer bi joj preotela Cara. Ona je osoba je najpohlepnija. Na drugom mestu je Laura, koja je pohlepna prema Gloriji ispala, a na trećem Poršelina, koja je alava i pohlepna kada je reč o parama - kazao je Uroš.