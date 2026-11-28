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NASTAĆE HAOS! Učesnici na teškom zadatku, odmah palo prvo optuživanje za krađu
- Učesnici 'Elite' dobili su zadatak da izaberu tri najpohlepnije osobe u kući.
- Mirko je prvo izdvojio Miljanu Ristić, dok su Marko i Ša bili na drugom i trećem mestu.
- Đole je optužio Miljanu za krađu hrane sa Sanjinog rođendana, a među najpohlepnijima su mu i Dado i Radojka.
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Učesnici ''Elite'' danas su dobili zadatak da biraju tri najpohlepnije osobe. Prvi je svoj stav iskazao Mirko.
- Miljana Ristić je na prvom mestu. Na drugom i trećem su Marko i Ša - kazao je Mirko.
- Dado je veoma pohlepan, kada je hrana u pitanju. Miljana Ristić je broj dva, pokrala si sve sa Sanjinoj rođendana i stavila ispod stoljnjaka. Treća osoba je Radojka - kazao je Đole.
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