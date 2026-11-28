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Trenutak kom su se svi nadali u Beogradskoj areni na koncertu Jakova Jozinovića, obeležio je dolazak Džejle Ramović koja je hrvatskom pevaču bila specijalni gost. Ona je na binu dovedena u kolicima, prekrivena čaršavom, kako bi njen dolazak ostao tajna sve do poslednjeg trenutka.

Prisan zagrljaj

Kada se iznenađenje otkrilo, usledio je susret ispunjen emocijama. Džejla se na bini prisno zagrlila sa Jakovom, što je dodatno podgrejalo priče o njihovom odnosu o kom se u poslednje vreme naširoko pisalo i pričalo.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović u zagrljaju na njegovom koncertu Foto: Kurir

Mlada pevačica mu je potom pružila podršku pred hiljadama ljudi. U providnoj crnoj haljini, nasmejana i vidno raspoložena, pozdravila je publiku i još jednom pokazala koliko joj znači ovaj poseban trenutak.

- Zauvek ću biti njegova podrška, kao i svi ovi ljudi ovde - poručila je Džejla, upućujući najlepše reči podrške Jakovu, ali i publici koja je ispunila Arenu.

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03:57 Dzejla i Jakov Izvor: Kurir

Publika ju je dozivala

Ni nakon silaska sa bine pažnja nije izostala. Dok je odlazila ka bekstejdžu, publika ju je dozivala, u želji da joj priđe i fotografiše se sa njom. Džejla je zastala da pozdravi okupljene, uzvrativši im pažnju i osmehe.

Njenim večerašnjim pojavljivanjem atraktivni mladi duo ponovo je dospeo u centar pažnje javnosti, a ostaje da se vidi u kom pravcu će se dalje njihov odnos razvijati.

Džejla Ramović Foto: Kurir

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