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Inspektorka Lili ne krije da poznaje Filipa Cara, a sada je otkrila i da misli da bi bio intiman sa njom.

Gosti emisije "Pitao BiH za druga" su Goca Dragišić, Zoran Ćumura i inspektorka Lili. Oni će sa voditeljima Stefanom Kandićem Kendijem i Jovanom Ilićem Jocom analizirati aktuelne onose u Beloj kući.

Oni su se osvrnuli na odnos Filipa Cara:

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-Ja znam njihove datume rođenja, ovo je karmička veza. Slično je bilo i sa Dalilom.Te karmičke veze daju lekciju. Ja se nadam da će Aneli naučiti da nije sve u muškarcu - rekla je Goca.

1/5 Vidi galeriju Lili je šokirala javnost priznanjem da ne nosi donji veš zbog svojih oblina. Foto: Printscreen RED tv, Printscreen/Red Tv, Kurir Televizija

Nakon nje je progovorila i Lili:

-On je detinjast za nju. Ona je jača, zahtevna žena. Filip je i mene zvao u Crikvenicu. Mi smo u prijateljskom odnosu. Mogla sam da predstavim drugačije. Mnoge te dame u rijalitiju koriste te situacije. I bio bi intiman sa mnom da sam htela, što da ne?! Žena je ta koja treba da prebaci na prijateljstvo. On je jedan divan dečko, iskren čovek - iznela je Lili.

Što baš Aneli? - glasilo je pitanje.

-Zato što je najjača figura ženska. Anđela, da je hteo bio bi spolja sa njom. nešto mu tu ne odgovara. Toliko su proveli zajedno, da su hteli nešto, to bi bilo. Meni je ona neinteresantna - rekla je Lili.

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