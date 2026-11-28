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Nastradali Bojan Simić iza sebe je ostavio vanbračnog sina, ali i neutešnu majku Mirjanu koja je smogla snage da se oglasi o najvećem bolu - gubitku svog deteta.

Iako su u javnost dospele informacije da je Bojan poginuo u saobraćajnoj nesreći, njegova majka sumnja da uzrok smrti nije samo to, već su, prema njenom mišljenju, nemiloj situaciji oprineli srčani problemi koje je imao, što će utvrditi rezultati obdukcije.

"Ja očekujem da će on da dođe kući"

- Još nisam svesna šta se desilo, ja očekujem kad će on da dođe kući, ne mogu da verujem da se to desilo i da je tako završio. On je juče otišao na posao oko 4 popodne, najnormalnije kao i svaki dan, bez ikakvih problema, bez ikakvih problema i muka i bilo čega. Čuli smo se oko 10, pola 11, sa društvom se video nakratko, on je uvek bio veseljak, i da zapeva i da bude u društvu... - izustila je Bojanova neutešna majka za "Pink.rs", pa dodala:

1/8 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Prinskrin, Printskrin

"Pio je lekove za srce"

- Ja sam videla sinoć taj njegov snimak iz kafane, da bih danas čula tragiočnu vest. Ja imam blokadu u glavi, mlađi sin je bio ovde sa decom kad su nas poizvali i saopšptuili nam. Mi ćemo tek od ponedeljka da uzimamo papire i da završavamo šta treba dalje. Biće obdukcija, njegove kolege su išle na mesto gde se to desilo i kažu da im nije izgledalo strašno. Ne znamo da nije srce, on je pio lekove za srce... Bilo je i klizavo sinoć. Ne znam... On inače ne pije, možda u društvu popije čašu, dve... - rekla je Mirjana, a onda je progovorila o detaljima razgovora iz poziva koji je dobila od bivše snaje, pevačice Ivane Šašić.

Ovo je poslednji snimak stradalog Bojana:

17:31 Poslednji snimak Bojana Simica Izvor: Instagram

"Hvala Ivani"

- Zvala me je Ivana, hvala joj, ostalo je da se čuejmo. Nas dve smo imale jako koretkan odns, nisam imala ništa protiv nje. Mene je zvala i prva snaja sa kojom Boki ima sina, ne zna kako da saopši detetu da njegovog oca više nema, to mu je vanbračni sin. Olivera mi pruža podršku isto. Boki i Ivana se nisu videli posle razvoda, ni viđali, bez obzira na sve, hvala Ivani što je zvala i izjavila saučešće, to je ljudski - rekla je majka tragično nastradalog Simića i dodala:

- U ponedeljak sin i ja idemo u policiju da uzmemo izveštaj o udesu i da nas dalje upute šta raditi i činiti. Meni glava i mozak ne funkcionišu jer čekam da on naiđe svakog časa. Juče smo najnormalnije ručali, on je legao malo da odspava kao i svaki dan, onda je otišao na posao, a danas je došla tragična vest, to ne želim nijednoj majci. Još ne mogu da poverujem, ali nažalost, Bog je tako hteo, to je tužna sudbina prvo za mog sina, a onda i za mene - zaključila je ona za pomenuti medij.