BISERA VELETANLIĆ I JAKOV JOZINOVIĆ ZAPLAKALI NA BINI! Reči legendarne pevačice će vas ostaviti bez teksta, a beogradska publika ovacijama oborila rekord
- Bisera Veletanlić bila je posebna gošća na koncertu Jakova Jozinovića u Beogradskoj areni, a njihov zajednički nastup rasplakao je i njih i publiku.
- Legendarna pevačica poručila je da joj je to 'najlepša noć ove godine'.
- Publika je ovacijama i bukom od 111,4 decibela oborila rekord zabeležen na ekranu u Areni.
Beogradska arena bila je večeras mesto susreta muzike, generacija i emocija koje se teško mogu opisati rečima. Na koncertu Jakova Jozinovića, kao posebna gošća pojavila se legendarna Bisera Veletanlić, a njihov zajednički trenutak na sceni pretvorio se u jedan od najdirljivijih momenata večeri.
Susret mladog izvođača i umetnice čije pesme i glas traju decenijama doneo je emocije koje niko nije mogao da sakrije. Jakov i Bisera su se rasplakali, a publika je sa ogromnom ljubavlju i ovacijama ispratila ovaj poseban muzički trenutak.
Vidno dirnuta atmosferom i reakcijom publike, Bisera nije krila koliko joj znači sve što je doživela.
- Ovo je najlepša noć ove godine za mene - poručila je legendarna pevačica, izazvavši još snažnije emocije u dvorani.
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Oboren rekord ovacijama
A koliko je publika bila glasna, najbolje govori podatak koji se pojavio na velikom ekranu u Areni. Merač jačine zvuka zabeležio je neverovatnih 111,4 decibela! Hiljade glasova, vriska, ovacije i aplauzi pretvorili su Arenu u pravi vulkan energije.
Prema prikazanom merenju, beogradska publika nadmašila je i rekord iz Zagreba, potvrđujući još jednom koliko snažnu vezu Jakov ima sa ljudima koji dolaze na njegove koncerte.
Ipak, od svih brojki, aplauza i rekorda, najviše će se pamtiti suze na sceni. Jer kada se susretnu generacije, kada jedna velika umetnica kaže da joj je to najlepša noć u godini, a mladi izvođač sa njom podeli tako iskren trenutak, jasno je da se dogodilo nešto posebno.
Ovo nije bio samo još jedan koncert. Bila je to noć u kojoj je muzika govorila jezikom čistih emocija.
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