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Beogradska arena bila je večeras mesto susreta muzike, generacija i emocija koje se teško mogu opisati rečima. Na koncertu Jakova Jozinovića, kao posebna gošća pojavila se legendarna Bisera Veletanlić, a njihov zajednički trenutak na sceni pretvorio se u jedan od najdirljivijih momenata večeri.

1/4 Vidi galeriju Bisera Velentalić i Jakov Jozinović Foto: Kurir

Susret mladog izvođača i umetnice čije pesme i glas traju decenijama doneo je emocije koje niko nije mogao da sakrije. Jakov i Bisera su se rasplakali, a publika je sa ogromnom ljubavlju i ovacijama ispratila ovaj poseban muzički trenutak.

Vidno dirnuta atmosferom i reakcijom publike, Bisera nije krila koliko joj znači sve što je doživela.

- Ovo je najlepša noć ove godine za mene - poručila je legendarna pevačica, izazvavši još snažnije emocije u dvorani.

U prilogu ispod pogledajte detaljnije:

06:36 Bisera Vealetanić gošća kod Jakova Izvor: Kurir

Oboren rekord ovacijama

A koliko je publika bila glasna, najbolje govori podatak koji se pojavio na velikom ekranu u Areni. Merač jačine zvuka zabeležio je neverovatnih 111,4 decibela! Hiljade glasova, vriska, ovacije i aplauzi pretvorili su Arenu u pravi vulkan energije.

Prema prikazanom merenju, beogradska publika nadmašila je i rekord iz Zagreba, potvrđujući još jednom koliko snažnu vezu Jakov ima sa ljudima koji dolaze na njegove koncerte.

00:51 Beogradska publika oborila zagrebački rekord Izvor: Kurir

Ipak, od svih brojki, aplauza i rekorda, najviše će se pamtiti suze na sceni. Jer kada se susretnu generacije, kada jedna velika umetnica kaže da joj je to najlepša noć u godini, a mladi izvođač sa njom podeli tako iskren trenutak, jasno je da se dogodilo nešto posebno.

Ovo nije bio samo još jedan koncert. Bila je to noć u kojoj je muzika govorila jezikom čistih emocija.

1/16 Vidi galeriju Jakov Jozinović koncert u areni Foto: Nemanja Nikolić

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