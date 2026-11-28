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Pevačica Rada Manojlović oglasila se na društvenim mrežama povodom dolaska svetske modne ikone Naomi Kembel na Jahorinu, gde će slavna manekenka večeras nastupiti pod šatorom. Budući da se i sama često suočavala sa kritikama i podsmehom zbog pevanja na vašarima i pod šatorima, Rada je iskoristila ovu priliku da pošalje jasnu poruku svima koji su je ranije osuđivali.

Ona je u svom prepoznatljivom, ironičnom stilu prokomentarisala ovu situaciju i pružila podršku svetskoj zvezdi.

- Samo čekam da sam pala s konja na magarca pošto pevam pod šatorima, da ih pitam odakle je pala Naomi Kembel u šator na Jahorini. A da, izvinjavam se, ona je ipak svetska zvezda. Po Radmili može da se prosipa i da se unižava, ona je naša. Nego, čujem da Naomi neće biti sama večeras pod šatorom, pa da vidim samo da li će i kako biti koncipirano pitanje mojim kolegama koji nastupaju sa njom. Podrška za „palu“ sestru Naomi! Sve sam prva radila i povukla nogu, lepo sam rekla – svi će pod šator. - napisala je Rada, pa nastavila:

- Pevamo narodu i dokle god nas traže, to jest mene, meni će biti čast bez obzira od kog materijala je napravljen krov pod kojim se nalazimo i veselimo! Tužno je što svetska zvezda kao Naomi treba da uradi isto što i ja: da nastupa pod šatorom i da vam dokaže da je neiskompleksirana, da se i pod šatorom nalaze ljudi, da to ne umanjuje njenu veličinu (naprotiv) i da će je ljudi voleti - napisala je Rada Manojlović.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović u emisiji "Premijera - Vikend Specijal" Foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

Naomi Kembel stigla na Jahorinu, a evo kakav joj je savet dao Gastoz: "Da znaš"

Podsetimo, dolazak slavne manekenke Naomi Kembel na Jahorinu, gde će večeras nastupiti kao di-džej, privukao je ogromnu pažnju javnosti. Budući da prvi put boravi na ovoj planini, svetska modna ikona nije krila oduševljenje i uzbuđenje zbog novog iskustva.

Ova vest izazvala je brojne reakcije domaćih poznatih ličnosti, a među prvima se oglasio Nenad Marinković Gastoz.

Nekadašnji rijaliti učesnik ostavio je komentar ispod jednog snimka njenog dolaska, te je rešio da joj da prijateljski savet gde može dobro da večera.

- Imaš dobru jagnjetinu u hotelu, da znaš - napisao je Gastoz kratko.

1/4 Vidi galeriju (KURIR TV) NAOMI KEMBEL OPČINILA BEOGRAD: Pogledajte kako je proteklo gostovanje slavne manekenke! Foto: Zorana Jevtić

Pogledajte dodatni snimak: