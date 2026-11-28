JAKOV JOZINOVIĆ OVU PESMU POSVETIO PREMINULOJ DEVOJCI Emocije preplavile Beogradsku arenu: "Ona je na nekom boljem mestu..."
Posebno emotivan trenutak dogodio se večeras na koncertu Jakova Jozinovića u Beogradskoj areni, kada je mladi pevač jednu pesmu posvetio devojci koja je bila veliki poštovalac njegovog rada a, nažalost, više nije među živima. Njegove reči dirnule su publiku, a atmosfera u Areni u tom trenutku bila je ispunjena emocijama.
Jakov je pred hiljadama ljudi ispričao tužnu priču koja ga je posebno dotakla:
"Sestra joj je kupila karte..."
- Sestra joj je kupila karte posle koncerata u Sava centru, ali večeras nije sa nama. Ona je na nekom boljem mestu - rekao je Jakov.
Nakon ovih reči započeo je pesmu "Pismo moja", koju joj je posvetio, a ovaj gest izazvao je snažne emocije među okupljenima.
Pogledajte njegov emotivni govor:
Ovaj trenutak pokazao je i onu najnežniju stranu koncerata - kada muzika na trenutak prestane da bude samo zabava i postane način da se sačuva uspomena na nekoga ko nedostaje. Ona večeras nije bila fizički prisutna u Areni, ali je kroz ovu posvetu dobila posebno mesto u srcima svih koji su bili deo ovog trenutka.
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