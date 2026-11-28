NADA TOPČAGIĆ STAVILA TAČKU NA PRIČE DA JE MENJALA IME! Evo šta je prava istina
- Nada Topčagić je rekla da joj je pravo ime Nada i da nikada nije menjala ime.
- Pevačica tvrdi da je tako upisana u Modriči, Tarevcima i Republici Srpskoj.
- Poručila je da će se odreći svega ako neko donese dokaz da se zove Senada.
Mnogima je poznato da je pravo ime Ane Bekute Nada Polić, a da se Saška Karan zove Savka Gazivoda, te da su mnogi na estradi menjali svoja imena i prezimena.
Ipak, one nisu jedine na našoj estradi koje su menjale svoje ime i danas ih znaju po umetničkom imenu.
Za pevačicu Nada Topčagić se vezuje priča da je promenila ime, iako to ona nikada nije priznala, a nedavno je o tome progovorila u jednoj emisiji.
- Odmah da kažem da je moje ime pravo Nada, mogu da se zakunem. Mogu da odu u Modriču, Tarevce, Republika Srpska, gde sam zavedena. Znači, Nada Topčagić. Nikada nisam menjala svoje ime. Sada javno govorim, ko donese Senada, ja ću dati sve što imam i dve litre krvi, što bi rekao moj kompozitor Predrag Vuković. Ja kažem, ko donese krštenicu, izvod iz matične knjige da sam ja Senada, ja se odričem svega što imam i poklanjam, jer moje pravo ime je Nada - kaže ona.
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