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Uzbuđenje u Beogradskoj areni večeras je na vrhuncu, gde je počeo koncert Jakova Jozinovića, a atmosfera među publikom iz minuta u minut postaje sve usijanija.

Ekipa Kurira nalazi se na u najvećoj beogradskoj hali koja je gotovo ispunjena do poslednjeg mesta, a zanimljivo je da se početak koncerta malo odužio jer publika neprestano pristizala. Ipak, nikome ne manjka dobrog raspoloženja, a svi su sa nestrpljenjem iščekivali trenutak kada će se Jakov pojaviti na bini.

Pogledajte deo atmosfere pred početak koncerta:

00:19 Atmosfera pred koncert Jakova Jozinovica Izvor: Kurir

Za večerašnji nastup pripremljena je i bina od 360 stepeni, što znači da će publika imati priliku da uživa u koncertu iz svih uglova.

Jakov je u Arenu stigao vidno raspoložen, a kako smo saznali, jedva je čekao da izađe pred publiku i započne veče koje se dugo iščekivalo.

Među poznatima koji su došli da podrže mladog pevača našli su se estradni frizer Stevan Radivojević, kao i Jovana Jocić, bivša partnerka Vlade iz Magla benda.

Osim njh, naša ekipa je srela Ninu Đogani u društvu Eme Radujko, a ovo nije prvi put da atraktivna plavuša prisustvuje njegovom koncertu u Beogradu.

00:27 Ema Radujko i Nina Đogani stigle na koncert Jakova Jozinovića: Kasnile, pa se smestile u vip Izvor: MONDO

Jakov održao emotivni govor

Kada je izašao na binu prema kojoj su romantično padale latice crvenih ruža, mladog pevača dočekale su ovacije i aplauzi, a njegov govor izazvao je veliku emociju u publici.

01:05 Jakov se obratio publici Izvor: Kurir

- Još jednom, dobro veče Beograde! Isuse Bože, pa šta je ovo? Koliko se dugo nismo videli, pola godine je prošlo. Ajme meni, arene su mi najemotivnije, i s vremenom, kroz koncerte, tek dobijem prave reči šta da vam kažem - rekao je on, pa dodao:

- Samo vam želim reći: Hvala vam, hvala što verujete u mene, hvala vam svima što ste došli u ovolikom broju, i verujte mi, ovo će biti najbolji koncert na kojem ste bili - rekao je Jozinović, pa zapevao iz sveg glasa.

Sudeći po atmosferi, osmesima i nestrpljenju koje vlada u Areni, Beograd je večeras spreman za još jedno muzičko veče za pamćenje.

1/16 Vidi galeriju Jakov Jozinović koncert u areni Foto: Nemanja Nikolić

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