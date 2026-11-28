"ISUSE, ŠTA JE OVO?!" Jakov Jozinović se ovim rečima obratio beogradskoj publici! Evo šta je hrvatski pevač izjavio u punoj areni: Moram vam reći...
- Jakov Jozinović je nastup počeo u gotovo punoj Beogradskoj areni, uz veliku gužvu i binu od 360 stepeni. Među prisutnima su bili i Stevan Radivojević, Jovana Jocić, Nina Đogani i Ema Radujko.
- Na izlasku na binu dočekale su ga ovacije i latice crvenih ruža, a pevač je publici poručio da se dugo nisu videli i zahvalio na podršci. Rekao je i da će ovo biti najbolji koncert na kojem su bili.
Uzbuđenje u Beogradskoj areni večeras je na vrhuncu, gde je počeo koncert Jakova Jozinovića, a atmosfera među publikom iz minuta u minut postaje sve usijanija.
Ekipa Kurira nalazi se na u najvećoj beogradskoj hali koja je gotovo ispunjena do poslednjeg mesta, a zanimljivo je da se početak koncerta malo odužio jer publika neprestano pristizala. Ipak, nikome ne manjka dobrog raspoloženja, a svi su sa nestrpljenjem iščekivali trenutak kada će se Jakov pojaviti na bini.
Pogledajte deo atmosfere pred početak koncerta:
Za večerašnji nastup pripremljena je i bina od 360 stepeni, što znači da će publika imati priliku da uživa u koncertu iz svih uglova.
Jakov je u Arenu stigao vidno raspoložen, a kako smo saznali, jedva je čekao da izađe pred publiku i započne veče koje se dugo iščekivalo.
Među poznatima koji su došli da podrže mladog pevača našli su se estradni frizer Stevan Radivojević, kao i Jovana Jocić, bivša partnerka Vlade iz Magla benda.
Osim njh, naša ekipa je srela Ninu Đogani u društvu Eme Radujko, a ovo nije prvi put da atraktivna plavuša prisustvuje njegovom koncertu u Beogradu.
Jakov održao emotivni govor
Kada je izašao na binu prema kojoj su romantično padale latice crvenih ruža, mladog pevača dočekale su ovacije i aplauzi, a njegov govor izazvao je veliku emociju u publici.
- Još jednom, dobro veče Beograde! Isuse Bože, pa šta je ovo? Koliko se dugo nismo videli, pola godine je prošlo. Ajme meni, arene su mi najemotivnije, i s vremenom, kroz koncerte, tek dobijem prave reči šta da vam kažem - rekao je on, pa dodao:
- Samo vam želim reći: Hvala vam, hvala što verujete u mene, hvala vam svima što ste došli u ovolikom broju, i verujte mi, ovo će biti najbolji koncert na kojem ste bili - rekao je Jozinović, pa zapevao iz sveg glasa.
Sudeći po atmosferi, osmesima i nestrpljenju koje vlada u Areni, Beograd je večeras spreman za još jedno muzičko veče za pamćenje.
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