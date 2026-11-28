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Nedavno je došlo do neočekivanog i žestokog sukoba između Site Ahmić, sestre aktuelne učesnice “Elite 10“ Aneli Ahmić, i porodice njenog rijaliti cimera Stefana Karića – oca Osmana i njegove supruge Kristine.

Aneli je izuzetno vezana za porodicu Karić i tokom njenog boravka u Beogradu, vreme je provodili u vili kod Kristine i Osmana, dok su oni nekoliko dana proveli kod nje u Dubrovniku. Nedavno je odjeknuo sukob Site i Osmana, a ona je nakon svega odlučila da obriše sve objave sa društvenih mreža koje su povezane sa ovom dramom, a sada je prvi put o svemu progovorila i otkrila da je došlo do pomirenja između porodice Karić i nje.

- Ispao je problem između Kristine i mene i loša nam je bila komunikacija zbog nečeg što smo trebale zajedno da pokrenemo. Došlo je do nesporazuma i ja sam nagla, a Kristina je tiha. Pogrešila sam jer sam ishitreno reagovala, a ona što mi nije rekla kako stoje stvari. Nikakve pare nisu u pitanju, fanovi i ostalo, ta priča ne postoji – rekla je Sita na samom početku, a onda istakla da nikada nije uzimala novac od podrške svojoj sestri.

1/6 Vidi galeriju Sita Ahmić Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin, ATA images, Printscreen/TV Pink, Petar Aleksić

- Krivo mi je što je sve otišlo u tom smeru, ali to je još jedna lekcija i žao mi je što je tako ispalo i što je preneseno drugačije. Nisam trebala da pišem, ni Osman da mi uzvraća, ali mi smo eksplozivni i kasnije se pokajemo. Gluposti su da je u pitanju podrška i novac, jer ja nemam dodir sa parama i nemam tu relaciju sa podrškom. Imam svoje pare, dobro živim i nemam veze ni sa Anelinim novcem, ali svako polazi od sebe. Preokupirana sam oko svega, našla sam svoj mir i to mi trenutno odgovara, ne želim da se bavim svim ovim dešavanjima.

Svađa zbog ulaska u Elitu

Ona je sada po prvi put progovorila i o sukobu sa sestrom, a sve je eskaliralo zbog njenog ulaska u Belu kuću.

- Aneli i ja nikada nismo imali velike probleme, posvađamo se oko gluposti kao sestre, ali za dva sata pričamo najnormalnije. Pred njen ulazak kad sam saznala da ulazi naljutila sam se na nju i rekla sam joj “ti za mene ne postojiš dok si u Eliti“, kako bih joj skrenula pažnju da ne želim da se provlačim ni ja, a ni naša porodica, nema veze sa njenom zaradom. Tu je bio sukob, odnosno rasprava, jer sam bila protiv, jer nam je previše svega. Ona je dobila vanserijsku ponudu i odlučila je da uđe i to me je naljutilo, jer sam očekivala i znala da će paćenici vređati našu porodicu – iskrena je bila Sita.

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