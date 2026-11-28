OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Gastoz rešio da uzme Naomi Kembel pod svoje, evo šta joj je rekao
- Naomi Kembel stigla je na Jahorinu, gde će večeras nastupiti kao DJ, a rekla je da joj je ovo prvi boravak na planini.
- Gastoz joj je u komentaru preporučio gde da ode na večeru i poručio da u hotelu Board ima dobra jagnjetina.
Svetska modna ikona Naomi Kembel stigla je na Jahorinu, gde će večeras nastupiti u ulozi DJ-a, a njen dolazak na poznatu planinu izazvao je veliku pažnju javnosti.
Čuvena manekenka nije krila uzbuđenje zbog dolaska, s obzirom na to da joj je ovo prvi put da boravi na Jahorini.
Prilikom obraćanja istakla je da je srećna što je tu i poželela svima uspešan početak ski sezone, dok je domaćini nisu dočekali bez posebnog poklona.
Vest o njenom dolasku privukla je pažnju i brojnih poznatih ličnosti, a među onima koji su se oglasili bio je i Nenad Marinković Gastoz.
Bivši rijaliti učesnik komentarisao je snimak dolaska Naomi Kembel koji je objavio naš portal, pa joj je tom prilikom uputio i jedan koristan savet, otkrivši gde može da ode na dobru večeru.
- Imaš dobru jagnjetinu u hotelu Board, da znaš - napisao je Gastoz kratko.
Njegov komentar privukao je pažnju, a ostaje da se vidi da li će svetska zvezda poslušati njegov gastronomski savet i posetiti restoran koji joj je preporučio.
Pogledajte dodatni snimak: