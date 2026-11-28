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Svetska modna ikona Naomi Kembel stigla je na Jahorinu, gde će večeras nastupiti u ulozi DJ-a, a njen dolazak na poznatu planinu izazvao je veliku pažnju javnosti.

Čuvena manekenka nije krila uzbuđenje zbog dolaska, s obzirom na to da joj je ovo prvi put da boravi na Jahorini.

Prilikom obraćanja istakla je da je srećna što je tu i poželela svima uspešan početak ski sezone, dok je domaćini nisu dočekali bez posebnog poklona.

1/5 Vidi galeriju Gastoz Foto: Printscreen

Vest o njenom dolasku privukla je pažnju i brojnih poznatih ličnosti, a među onima koji su se oglasili bio je i Nenad Marinković Gastoz.

Bivši rijaliti učesnik komentarisao je snimak dolaska Naomi Kembel koji je objavio naš portal, pa joj je tom prilikom uputio i jedan koristan savet, otkrivši gde može da ode na dobru večeru.

- Imaš dobru jagnjetinu u hotelu Board, da znaš - napisao je Gastoz kratko.

1/6 Vidi galeriju Naomi Kembel u kupaćem Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Njegov komentar privukao je pažnju, a ostaje da se vidi da li će svetska zvezda poslušati njegov gastronomski savet i posetiti restoran koji joj je preporučio.

Pogledajte dodatni snimak: