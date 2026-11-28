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SVAĐALI SE I VREĐALI, A SADA PRISNIJI NEGO IKAD PRE! Scene u Eliti iznenadile gledaoce, šta se ovo dešava između Cara i Aneli?
- Filip Car i Aneli su se sinoć svađali, ali danas deluju prisnije nego ikad.
- Posle ankete u Beloj kući legli su da se odmore pred večerašnje nominacije.
- Car se vratio da je izljubi, a zatim je pokrio dok je ona spavala.
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Nakon što se završila anketa u Beloj kući. Aneli i Car su odlučila da legnu kako bi se odmorili pre večerašnjih "Nominacija".
Car je ipak odlučio da ustane, ali se vratio kako bi izljubio svoju izabranicu.
Nakn sočnih poljubaca, on je pokrio, a ona je ostala da spava.
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