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Iako su se sinoć svađali, Filip Car i Aneli danas uživaju u svojoj ljubavi.

Nakon što se završila anketa u Beloj kući. Aneli i Car su odlučila da legnu kako bi se odmorili pre večerašnjih "Nominacija".

Car je ipak odlučio da ustane, ali se vratio kako bi izljubio svoju izabranicu.

Nakn sočnih poljubaca, on je pokrio, a ona je ostala da spava.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Pogledajte dodatni snimak: