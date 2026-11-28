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Bivši suprug Jovane Jeremić, Vojislav Milošević, podelio je sa pratiocima na Instagramu trenutak iz porodične svakodnevice koji je mnogima izmamio osmeh.

On je kišan dan odlučio da provede u društvu ćerke Lee, a umesto uobičajenih aktivnosti, njih dvoje su se zaputili u obilazak Beograda i togradskim prevozom.Vojislav je objavio fotografiju iz autobusa na kojoj pozira sa naslednicom, a oboje su bili vidno raspoloženi.

Uz fotografiju je otkrio kako su otac i ćerka iskoristili slobodno vreme, dok je kao muzičku podlogu odabrao pesmu Borisa Režaka "Gospodska ulica".

Njihov mali izlet pokazao je da za kvalitetno provedeno vreme nisu neophodni veliki planovi, već dobro društvo i želja za zajedničkim trenucima.

Foto: Printskrin

- Lea i ja smo kišni dan iskoristili da obiđemo Beograd gradskim prevozom - napisao je Voja.

Jovana Jeremić o finansijama

Inače, Jovana Jeremić godinama gradi svoju karijeru na domaćoj televizijskoj sceni, a zahvaljujući dugogodišnjem radu i angažmanu, važi za jedno od zapaženijih TV lica. Voditeljka je otvoreno govorila o svojim primanjima, odnosu prema novcu i prioritetima koje ima u životu.

Ona ne krije da joj je posao veoma važan i da veliki deo vremena posvećuje upravo karijeri. Kako je i sama isticala, poslovne obaveze često stavlja ispred kućnih poslova, jer joj je profesionalni uspeh jedan od glavnih prioriteta.

1/7 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Printscreen, Kurir, Kurir Televizija

- Milion puta mi se dešavalo da mi novac nije prioritet. Posao koji radim ne radim zbog novca, na televiziji sam godinama radila bez dinara, ali su pare izabrale da mi dođu u ruke jer su me oduvek volele i vole me i dan-danas. Tata mi je uvek govorio da su uvek imali para dok sam živela kod njih, a kada sam otišla, gomilica je počela da se smanjuje, ali dobro. Sada sam tu da im pomognem. Trudim se da ne provodim mnogo vremena u kući jer je vreme provedeno u kući izgubljen novac. Biznis-žena sam i za sat vremena više volim da zaradim 200-300 evra nego da oribam kupatilo i usisam kuću, jer ću za to platiti ženu 600-700 dinara. Tako mi je jeftinije - rekla je jednom prilikom za domaće medije.

Skupocen automobil

Jovana je poznata i po ljubavi prema luksuznim automobilima. U njenom vlasništvu je, prema navodima, "Mercedes" GLC kupe, čija se vrednost procenjuje na oko 60.000 evra. Voditeljka je svom četvorotočkašu dala i poseban nadimak - "Grom".

O nabavci ovog luksuznog vozila oglasio se svojevremeno za medije i neimenovani izvor:

- Jovana je nekoliko dana pre rođendana otišla u salon i preuzela svoj novi automobil. Reč je o "mercedesu" GLC kupe, kojem tepa nadimkom "Grom". Još ne želi da otkriva od koga ga je dobila, ali pretpostavljam da je u pitanju neki tajanstveni udvarač. Nije tajna da Jovana uživa u luksuzu, a ovo je definitivno poklon koji joj je izmamio osmeh od uva do uva - rekao je izvor.

Ovako je Jovana govorila o Voji

Podsetimo, Jovana Jeremić je svojevremeno govorila o svom bivšem mužu Vojislavou Miloševiću. Ona je u više medijskih nastupa istakla da je sa bivšim suprugom ostala u odličnim odnosima, a jednom prilikom je progovorila i o do tada nepoznatim detaljima iz bračnog života.

Naime, Jovana je rekla da njen i Vojin brak nije opstao, jer se ponašala kao njegova majka, a ne žena.

1/5 Vidi galeriju Vojislav Milošević Foto: Printscreen Kurir TV, Privatna Arhiva, Printscreen Facebook

- Moja mama suštinski bez muškarca ništa ne bi ostvarila, ona suštinski nije jaka žena, pričamo sad realno. Jaka žena sam ja jer sam uspela sve u životu i bez jakog muškarca. Bila sam jača od svih svojih partnera do sad. Ja se nadam da ću posle 35. kada se udam drugi put pronaći muškarca koji je jači od mene, bar u tom materijalnom kontekstu, ako ne u nekom drugom, jer zaista želim da budem ispunjena kao žena - rekla je voditeljka za "Adria Tv" i dodala:

- Ja sam u prvom braku, Voja mi nikada neće zameriti, uvek bila mama. Taj odnos sa mojom svekrvom odatle datira. Mene je moja svekrva volela jer sam ja suštinski Voji bila keva, a meni treba da budem žena. Žena ne ostaje u odnosu gde nije žena - rekla je voditeljka.

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