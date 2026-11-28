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Nakon vesti o pogibiji Bojana Simića oglasio se i njegov nekadašnji cimer Lazar Čolić Zola sa kojim je svojevremeno boravio u rijalitiju "Zadruga". Tragedija u kojoj je Bojan stradao duboko ga je potresla, a u svom oglašavanju otkrio je da će ga pamtiti po dobru, ali i to da se čuo sa Simićevom bivšom verenicom.

1/8 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Prinskrin, Printskrin

"Čuli smo se u utorak"

- Stvarno ne mogu da verujem da se to desilo, u utorak smo se čuli i čestitao sam mu veridbu, on mi se zahvalio i baš sam bio srećan, misleći da se Boki usrećio i da će mu sve ići kako treba, i onda danas čujem da ga više nema - naveo je Zola, pa dodao:

- Baš sam se malopre čuo i sa verenicom njegovom koja je takođe u šoku - rekao je potom Zola sa knedlom i nastavio:

"Za njega to mogu da garantujem"

Lazar Čolić Zola Bojan Simić Foto: Printscreen Pink

- Za svakoga koga vise nema ljudi kažu: "Bio je dobar čovek, sa dobrom dušom", ali za Bokija smem to da garantujem. Pamtićemo ga kao nekoga ko nije bio nikad zloban. Iskreno saučešće njegovoj majci i neka joj Bog podari snagu, a njemu laku crnu zemlju - rekao je Zola za "Blic".

Ivana Šašić se oglasila nakon Bojanove pogibije

Podsetimo, nakon tragičnih vesti, mi smo uspeli da stupimo u kontakt sa Ivanom Šašić koja je za Kurir istakla veliku žal zbog smrti bivšeg supruga.

- Zatečena sam, nismo imali kontakt godinama, ali mi je žao - rekla je Ivana na početku za Kurir, a potom nam otkrila kako je saznala za kobnu vest:

1/9 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

- Javila mi je njegova drugarica, posle i njegov brat, sa njima sam ostala u divnim odnosima u divnim odnosima.

Ivana nam je otkrila da se čula i sa majkom bivšeg supruga nakon nesreće, ali je priznala da, uprkos lošim odnosima koji su postojali između njih dvoje, uvek mu je želela dobro:

- Čula sam se sa njegovom majkom, teško im je. To što je između nas bilo - bilo je. Žao mi je, bio je mlad. Nisam ja od tih ljudi da mrzim, nikog ne mrzim, uvek sam govorila "samo neka je živ i zdrav" - rekla nam je potresena Ivana.

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