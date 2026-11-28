OVOM PEVAČU SVAKE NEDELJE LEGNE 1.200 EVRA! Svi prihodi idu u njene ruke: "Moja žena je gazda, kontroliše me..."
- Lepi Mića navodno u rijalitiju zarađuje 1.200 evra nedeljno, a ako ostane do finala ove sezone, ukupna zarada mogla bi da mu bude 432.000 evra.
- Sav novac koji zaradi pred kamerama, prema pisanju medija, predaje supruzi, koju opisuje kao glavnu u kući i osobu koja odlučuje o svemu.
Lepi Mića već godinama je jedan od najprepoznatljivijih učesnika rijaliti programa, a kako je i sam svojevremeno priznao, glavni razlog zbog kojeg se iz sezone u sezonu vraća pred kamere jeste novac.
Nedeljno zaradi 1.200 evra
Prema navodima, Mića sa produkcijom ima dogovoren nedeljni honorar od čak 1.200 evra, što znači da bi, ukoliko u aktuelnoj sezoni "Elite" ostane do samog finala, njegova ukupna zarada tokom trinaestogodišnjeg rijaliti staža mogla da dostigne neverovatnih 432.000 evra.
Ipak, prema pisanju medija, sav novac koji zaradi pred kamerama predaje supruzi, sa kojom je u braku duže od tri decenije. Ona mu je najveća podrška i ima razumevanja za njegov posao, iako joj, kako je poznato, ponekad zasmeta kada pred kamerama pretera sa psovkama.
"Moja žena je gazda, pod kontrolom sam"
Mića je jednom prilikom otvoreno govorio o supruzi ističući da je upravo ona ta koja odlučuje o svemu:
- Supruga živi svoj život, ona je baka, majka, supruga. Žena koja je posvećena porodici. Je l treba da se slika za naslovne strane novina, da se uključuje u emisije “Narod pita”, da dolazi za Novu godinu da mi govori šta da radim? Da obuče minjak i štikle da hoda po studiju? U mojoj kući sam domaćin ja, gazda, moje je da donosim novac i štitim kuću spolja, a njeno je da iznutra bude gazda, ona je ta koja odlučuje o svemu. Ona kad kaže: “Nema više rijalitija”, onda nema, ja se tu više ne pitam. Kažu: “Ide na bazen, gde mu žena”, nije moja žena neko da je ja stavljam na izlog da je gledaju pojedini bolesnici. Moj život je bajka za razliku od tih propalih i posrnulih osoba koje ne znaju gde udaraju. Suština je da ti porodicu zaštitih od javnog sveta, ja u to blato i taj živi pesak ne ulazim. Zato sam se i povukao iz muzike, nisam želeo da se predam muzici 100% da izgubim porodicu na taj način gde bi izgubio kuću, putovao po turnejama, svaki vikend nisi kući. Moja žena odlično zna šta ja radim, pod strogom kontrlom sam. Dokle god imam godine koje mi nisu teret i dokle god mogu da zaradim neki dinar, zašto to ne bih uradio? Nisu to sad neke pare, te njihove priče, banke žute nemaju, skupljaju da plate salatu kad odu na neki splav. To je dobra plata, koja se skuplja 10 meseci, ne trošiš ništa. Oni pričaju da su milioneri, a zapravo su k***c - rekao je Mića za "Blic".
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