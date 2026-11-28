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"Moja žena je gazda, pod kontrolom sam"

- Supruga živi svoj život, ona je baka, majka, supruga. Žena koja je posvećena porodici. Je l treba da se slika za naslovne strane novina, da se uključuje u emisije “Narod pita”, da dolazi za Novu godinu da mi govori šta da radim? Da obuče minjak i štikle da hoda po studiju? U mojoj kući sam domaćin ja, gazda, moje je da donosim novac i štitim kuću spolja, a njeno je da iznutra bude gazda, ona je ta koja odlučuje o svemu. Ona kad kaže: “Nema više rijalitija”, onda nema, ja se tu više ne pitam. Kažu: “Ide na bazen, gde mu žena”, nije moja žena neko da je ja stavljam na izlog da je gledaju pojedini bolesnici. Moj život je bajka za razliku od tih propalih i posrnulih osoba koje ne znaju gde udaraju. Suština je da ti porodicu zaštitih od javnog sveta, ja u to blato i taj živi pesak ne ulazim. Zato sam se i povukao iz muzike, nisam želeo da se predam muzici 100% da izgubim porodicu na taj način gde bi izgubio kuću, putovao po turnejama, svaki vikend nisi kući. Moja žena odlično zna šta ja radim, pod strogom kontrlom sam. Dokle god imam godine koje mi nisu teret i dokle god mogu da zaradim neki dinar, zašto to ne bih uradio? Nisu to sad neke pare, te njihove priče, banke žute nemaju, skupljaju da plate salatu kad odu na neki splav. To je dobra plata, koja se skuplja 10 meseci, ne trošiš ništa. Oni pričaju da su milioneri, a zapravo su k***c - rekao je Mića za "Blic".