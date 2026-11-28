JEZIVO! BOJAN SIMIĆ POGINUO NA DATUM KOJI JE IMAO VELIKU ULOGU U NJEGOVOM ŽIVOTU: Evo šta se dogodilo 2017.godine 27.novembra
- Bojan Boki Simić, bivši učesnik 'Zadruge 6', poginuo je u nesreći dok je vozio taksi vozilo, što je potreslo javnost.
- Ivana Šašić je otkrila da se tragedija dogodila 27. novembra, na dan kada su se venčali 2017. godine.
Vest da je bivši učesnik rijalitija ''Zadruga 6'' Bojan Boki Simić tragično nastradao noćas u nesreći, dok je vozio taksi vozilo, potresla je javnost.
Simićeva bivša supruga, pevačica Ivana Šašić oglasila se i tom prilikom otkrila i da se tragedija dogodila na dan njihovog venčanja.
- Tačno je, mi smo se venčali 27.11.2017. Tada smo pravili svadbu. Strašno. Nikoga ne mrzim, ovo je strašno - poručila je Ivana Šašić.
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- Čula sam se sa njegovom majkom! On nije valjao za sebe samo. Jako mi je žao. Sa njegovom porodicom sam bila dobra i ostala. Ja idem večeras, moram da nastupam. Čula sam da se radi obdukacija. Videću šta i kako kad odem da izjavim saučešće - rekla je Ivana i dodala:
- Zadnji put sam ga videla kada sam išla da pevam Zadrugu. Iskreno mi je ljudski žao. Ja ne znam tu njegovu ženu. Nemam upliva u njegov život. On jeste vozio taksi, to sam i rekla u Zadruzi. Majka je izgubljena! Neće da poveruje, viče da to nije istina. On je živeo sa majkom u bratovljevom stanu. I brat je u šoku. Kako god i šta god smo imali, meni je žao. U kući mi je živeo sa mojom decom. Saznala sam za tužne vesti od njegove školske drugarice.
kurir / pink.rs
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