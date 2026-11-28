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Vest da je bivši učesnik rijalitija ''Zadruga 6'' Bojan Boki Simić tragično nastradao noćas u nesreći, dok je vozio taksi vozilo, potresla je javnost.

Simićeva bivša supruga, pevačica Ivana Šašić oglasila se i tom prilikom otkrila i da se tragedija dogodila na dan njihovog venčanja.

- Tačno je, mi smo se venčali 27.11.2017. Tada smo pravili svadbu. Strašno. Nikoga ne mrzim, ovo je strašno - poručila je Ivana Šašić.

1/8 Vidi galeriju Bojan Simić Foto: Prinskrin, Printskrin

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- Čula sam se sa njegovom majkom! On nije valjao za sebe samo. Jako mi je žao. Sa njegovom porodicom sam bila dobra i ostala. Ja idem večeras, moram da nastupam. Čula sam da se radi obdukacija. Videću šta i kako kad odem da izjavim saučešće - rekla je Ivana i dodala:

- Zadnji put sam ga videla kada sam išla da pevam Zadrugu. Iskreno mi je ljudski žao. Ja ne znam tu njegovu ženu. Nemam upliva u njegov život. On jeste vozio taksi, to sam i rekla u Zadruzi. Majka je izgubljena! Neće da poveruje, viče da to nije istina. On je živeo sa majkom u bratovljevom stanu. I brat je u šoku. Kako god i šta god smo imali, meni je žao. U kući mi je živeo sa mojom decom. Saznala sam za tužne vesti od njegove školske drugarice.

kurir / pink.rs

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