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Učesnici nastavljaju da se sukobljavaju u Eliti 10 niko ne želi da ponese titulu najpohlepnije osobe. Nova anketa je u toku. Učesnici biraju tri najpohlepnije osobe u kući. Dosta njih je tokom ove ankete zaratilo, ali se njihove strasti ne smiruju.

Ovonedeljni vođa, Milan Popov je davao reč redom:

-To su za mene Dado, Rada i Jasenka - istakla je Jovana Kosovac.

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-Na prvom mestu biće Marko i Sanja koji su vređali porodice. Na drugom mestu je Trifko koji je Filip Đukić sa Temu-a. Daje sebi za pravo da me ljubi po vratu dok ejdem. Na trećem mestu bih navela Jasenku - rekla je Rada Jovanović.

-Na drugom mestu je halapljivost za s*ksomnaše drugarice Laure. Na trećem mestu navešću Vlajića i Leona koji daju svoj maksimum odavde do diskoteke - rekao je Žarko.

-Prva osoba je Slađa Poršelina, koja voli novac. Druga osoba je Vlajić, a treća je Đole. Pojeo si celu kutiju kolača - kazao je Dado.

-Druže, ti si pojeo celo prase - dodao je Đole.

-Druga osoba će biti moj drug Vlajić. Treća je Lena, ti si najbrža utorkom - rekla je Slađa Krnjajić.

-Na prvom mestu je Filip Đukić. Ti si pohleban za p*čkom. Druga osoba koju ću navesti je Laura. Isti scenario kao i Filip Đukić. Pohlepa za muškarcem, pohleba da bude sa nekim. Na trećem mestu je Dačo. Ti si pohlepan da nosiš patike na platformu - istakao je Janjuš.

-Na prvom mestu ću staviti Darka Vlajića. Pohlepan je što se tiče alkohola. Na drugom mestu staviću Dada. Niko ne bi mogao da kaže da on nije pohlepan što se hrane tiče. Treća osoba će mi biti Filip Đukić. Čula sam da je radio tako i prošle godine, da je išao od jedne do druge - rekla je Obradovićeva.

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