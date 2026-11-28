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Neprijatna situacija doečakla je pevača Mirka Plavšića u jednom klubu u kojem je imao zakazan nastup, nakon čega se on odmah oglasio.

Naime, mrežama kruži snimak koji je i sam pevač objavio na svojim mrežama, i to proteklog vikenda kada ga je stigao u klub u kojem mu je bio zakazan nastup.

On je usnimio kafanu u kojoj je nastupio, a onda se obratio javno.

- Ne želim da objavljujem samo snimke kada je puno, već i onda kada stvari nisu onakve kakve bi trebalo da budu. Večeras nas je bilo premalo i mislim da je vreme da se zapitamo zašto je tako. I pored malobrojne publike, ljudi koji su večeras bili tu prišli su mi, uputili lepe reči i pokazali da su zadovoljni - započeo je Mirko, pa dodao:

- Ja sam svoj posao odradio maksimalno, kao i uvek, jer za mene svaki čovek u publici zaslužuje isto poštovanje, bez obzira na broj ljudi.

Ipak, Mirko je zbog ovog slučaja "zagrebao" malo dublje u veliki problem s kojim se suočavaju sve njegove kolege, pa otkrio ko je dogovoran za ovakve stvari.

- Ali da li je problem u meni, u organizaciji, u ljudima koji vode i usmeravaju moj posao ili u načinu na koji se sve to radi? Ne bežim od svoje odgovornosti, ali ne mogu ni da preuzimam odgovornost za ono što nije samo do mene. Iza svakog izvodača stoji tim, a tim mora da opravda poverenje koje mu je ukazano.

- Vreme je da se neke stvari ozbiljno preispitaju i promene. Ne želim da se ovakve večeri ponavljaju.

Foto: Privatna Arhiva

Pesma mu je najveći hit na Tiktoku

Folker Mirko Plavšić je svoju muzičku karijeru zvanično započeo 2007. godine kada se pojavio u muzičkom programu "Zvezde Granda". Do sada je izdao nekoliko pesama u karijeri, a poslednju pesmu koju je izdao u karijeri, početkom ove godine "Lepe žene", postala je ogroman hit.

Na platfmori Jutjub broji skoro 3 miliona pregleda, ali pravi pravi "bum", napravila je na platfmori Tiktok, gde je publika poludela za njom. O svemu tome svedoči i neverovatna brojka od čak 150.000 snimaka uz Mirkovu pesmu, što ga kotira u sam vrh izvođača uz čiji saund su se ljudi snimali ove godine.

Nakon takmičenja u sezoni sa jakim imenima, Mirko je odlučio da svoju karijru tada, davne 2008. godine, započne samostalno.

- U Zvezdama Granda sam učestvovao 2007/2008. Iako sam bio zapažen u takmičenju, odlučio sam da karijeru nastavim samostalno. Možda je moja pojava na takmičenju uticala na moju prepoznatljivost, ali bih svakako dao akcenat na to da je ključni faktor mog uspeha posvećenost i rad na sopstvenoj muzičkoj karijeri - rekao je on za Novu.