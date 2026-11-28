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Bivši srpski političar i učesnik rijalitija Aleksandar Požgaj nakon teškog perioda odlučio je da se odseli iz Srbije i otišao u Nemačku, gde je našao posao.

Sada se oglasio i to video porukom u kojoj je objasnio zbog čega je doneo odluku da napusti našu zemlju.

"U Srbiji ne znam da se ponašam"

- Zašto sam otišao? Otišao sam zbog sebe, isključivo zbog sebe. Zašto? Zato što u Srbiji ja ne znam da se ponašam, u Srbiji ja sam najgori po sebe. Kako to? Tako što trošim više nego što zarađujem, što sve olako prihvatam, što je sve šala-zabava i tako dalje... Onda te tako drugi ljudi potcene, pa te kritikuju za stvari koje i oni rade, ali to je taj srpski sindrom.

On trenutno živi u Nemačkoj, gde se zaposlio, a kako je istakao to mu veoma prija.

- Zašto sam došao u Nemačku? Pa zato što je to najbolje za mene i finansijski, zato što trošim manje nego što zarađujem na dnevnom nivou. Lepo mi je u Nemačkoj. Ja sam živeo u Milanu u Italiji, u Pragu u Češkoj i u Berlinu, gde sam dobio stipendiju, i u Beču i Dubaiju, ali mi je najbolja Nemačka zato što se ovde ponašam disciplinovano i ovo je najbolje za mene.

- Ovde ja sebe ne dovodim u situaciju „kako ćemo, lako ćemo“. Idem na posao po mraku, vraćam se s posla po mraku, od ponedeljka do petka. Subota i nedelja su za uživanje, a petak noću, što ja kažem, za hiperventiliranje.

Prizanao je i da više neće da ulazi u veze sa devojkama iz Srbije, i to samo isključivo zbog toga, jer su ga mnoge iskoristile.

- Sad idem da se vidim sa devojkom iz Turske i njenom cimerkom iz Iraka. Šta sam sebi rekao: nećeš više s našom devojkom da se zabavljaš, samo internacionalnu.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Požgaj pronašao svoju sreću Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram

Otkrio koliko troši nedeljno

Kako je naveo Požgaj nedavno, nedeljno mu je za lep život potrebno oko 250 evra za život u Frankfurtu.

– Ja sam računao po sebi: za skroman život vam treba, nedeljno govorim, znači, između 200 i 250 evra. Da vam budu frižider i zamrzivač puni, da odete da kupite i suši, burger ili doner, da preko dana pijete kafu, sokiće, pivo i cigare, naravno. Znači, za nedelju dana vam toliko treba. Na mesečnom nivou, tu se uključuje i kirija koju treba da platite, a gorivo i vozilo ne plaćam, to koristim od preduzeća.

Ipak, kako je priznao, on koristi i usluge najstarijeg zanata, za šta mu je potreban dodatni keš.

– U Nemačkoj je zaista lepo. Radi se mnogo, na posao se ide po mraku, a vraćamo se po mraku. Ovde vam treba 200 do 250 evra ako mi muškarci ne koristimo usluge Pufa. Inače, usluge su povoljne, od 30 do 80 evra za pola sata, samo morate da pazite da se ne zaljubite. Naravno, ovde ne govorim o tome da noću izlazite, što se ovde smatra normalnim, a u Srbiji luksuznim. Frankfurt vam inače za 100 evra nudi mnogo toga subotom uveče. Ako ste u prilici, dođite – rekao je bivši političar.