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Dok se njene koleginice utrkuju u tome koja će poneti skuplju haljinu, pokazati dublji dekolte ili prošetati tašnu nekog svetski poznatog brenda, pevačica Ivana Milojević modnu inspiraciju kao da je pronašla u srpskoj istoriji!

Naime, pevačica se tokom gostovanja u televizijskoj emisiji „Žikina šarenica“ pojavila u maslinastozelenom sakou sa zlatnim ukrasima na rukavima i ramenima, a njen stajling jednog od gostiju podsetio je na uniforme kakve su nekada nosili srpski oficiri.

Ispostavilo se da ovo poređenje nije bez istorijske osnove. Još davne 1859. godine konjica srpske garde dobila je uniforme husarskog kroja, među kojima se posebno izdvajao svečani mundir, poznat kao atila, izrađen od zelene čoje i ukrašen zlatnim gajtanima.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Doduše, Ivana je umesto vojničkih čizama obula elegantne cipele sa visokim potpeticama, a umesto sablje ili puške u ruke uzela mikrofon.

Pevačica je ovim stajlingom privukla veliku pažnju, a da li je reč o slučajnosti ili je želela da svojim modnim izdanjem oda počast srpskoj istoriji, ostaje da nam otkrije.