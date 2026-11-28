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Bosanski pevač Mirza Malkoč sve češće boravi u srpskoj prestonici, gde ga poslovne obaveze, televizijska gostovanja i druženja redovno dovode u Beograd. Ipak, ni tokom poslednje posete nije propustio priliku da prošeta centrom grada, a ekipa našeg paparaca zabeležila je njegove kadrove iz Knez Mihailove ulice.

Iako su se nad Beogradom nadvili tmurni oblaci, a kiša bez prestanka padala, Mirza nije odustao od šetnje. Naprotiv, po svemu sudeći, loše vreme nije mu pokvarilo raspoloženje, pa je u svom prepoznatljivom maniru, skockan od glave do pete u elegantnoj crnoj kombinaciji, privlačio pažnju prolaznika.

1/5 Vidi galeriju Paparaco Mirza Malkoč Foto: Kurir

Nakon što je izašao iz jedne zgrade, pevač je zastao ispred luksuznog butika specijalizovanog za muška odela, gde je neko vreme razgledao izlog. Reč je o jednoj od najskupljih radnji ovog tipa u prestonici, pa nije teško zaključiti da je Mirzi pažnju privukla ponuda namenjena ljubiteljima elegantnog odevanja.

Zanimljivo je da pevač ipak nije ušao u butik, već je samo kratko proučio izložene modele, a zatim nastavio svojim putem. Da li je tražio inspiraciju za neku novu modnu kombinaciju ili je jednostavno razgledao ponudu, ostaje nam da nagađamo.

Malkoč, inače, poslednjih meseci sve češće posećuje Beograd zbog brojnih poslovnih obaveza, snimanja emisija i gostovanja, pa ne čudi što ga sve češće možemo sresti na ulicama srpske prestonice.

1/16 Vidi galeriju Mirza Malkoč Foto: Safet Hazimusić