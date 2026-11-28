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U toku emisije "Pitanja novinara podignuta je Radojka Jovanović, bivša devojka sina Stoje NovakovićMilana Popova.

Na pitanje šta se dešava između njih dvoje, ona je rekla da se nikada neće pomiriti s njim.

"Iskoristio me je"

- Od pomirenja nema ništa...Neke stvari su mi previše, previše mi je te teme i sve te priče vezane za njega. Muka mi je od toga više. Da li sam ja to htela zato što je Stojin sin, nije baš tako kao što on navodi, dosta toga je slagao, pokazao je da je on mene iskoristio. Na koji način mi je pomogao, da se mučim ovde što se tiče emocija, stresa i borbe sa ljudima. Doživljavala sam da me omalovažava, da mi baca novac u facu. Jednostano, ne mogu da ga pominjem. Nemam šta da kažem, ja sam spustila loptu i priznala sam krivicu, ali nisam kriva - rekla je Radojka.

Novinare je zanimalo ko se sada sviđa Milanu, a odgovor je dala Sandra Obradović.

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen Pink

- Da, tačno je da postoji osoba koja mu se sviđa, ali nije hteo da je imenuje. Rekao je: "Ne zanimaju me ove klinke kojima još ni umnjaci nisu izrasli", da samo preferira 30 plus i da takva postoji u kući i da mu se dopada. Mogla sam da naslutim da je reč o Slađi Poršelini - rekla je Sandra.

Potresna životna priča

Podsetimo, Milan je nedavno ispričao svoju životnu priču tokom razgovora sa Filipom Carem.

- Rođen sam u siromašnoj porodici. Majka i ja smo se mučili. Moja majka se bavim pevanjem onoliko godina koliko imam ja. Uspela je da postane jedna od najpoznatijih pevačica na Balkanu, isključivo svojim radom. Udala se za mog oca jako mlada, njegova porodica nije bila za to. Moj otac je sahranjen na dan kada sam ja imao treći rođendan. Iz tog razloga ne slavim rođendane. Na taj dan odem u crkvu da zapalim sveću - otkrio je Milan, pa nastavio:

Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Nemanja Nikolić



- Deca umeju da budu podla i zla. Kako kaže naš narod, sve će ti ljudi oprostiti, ali uspeh ne. Loša porodična situacija je dovela dotle da majka i ja budemo izbačeni na ulicu. Porodica mog oca je demolirala i uništila tu kuću. Ja i majka smo živeli u praznim zidovima. Snalazili smo se kako smo umeli. Majčin posao je bio takav da nije mogla da bude uz mene. Čuvali su me baba i deda. Sa očevom porodicom nemam kontakt. Oca nisam upoznao. Majka se trudila da odigra ulogu i oca i majke. Nije joj bilo lako - rekao je Milan.