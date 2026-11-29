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Ena Čolić sama se pojavila na koncertu Nikolije Jovanović. Mnoge je iznenadilo to što njen partner Jovan Pejić Peja nije došao s njom, a bivša učesnica "Elite" je objasnila situaciju.

- Nije hteo sa mnom večeras. Rekao je: "Idem ja s tobom dosta na tvoje koncerte." Mi smo bili na Milančetu Radisavljeviću. To je bila njegova želja. Rekao mi je da idem drugaricama. Tako da, evo, čekam drugaricu. Prva sam došla. Neće ni Zlata. Ja bih rado i družim se u poslednje vreme više s njom nego s Jovanom. Jovan je u nekim svojim obavezama i poslovima, ali nije, nije ona sad za vas - rekla je Čolićeva za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Peja i Ena Čolić uživaju na moru Foto: Printscreen

Ena je otkrila i čime se Jovan i ona bave.

- Vezano je za naš Jutjub kanal. Spremamo vlogmas i dom. Odlično ide. Sad smo napravili pauzu s obzirom na to da smo skoro dva meseca bili na Baliju. Jovan vodi tu evidenciju o zaradi. Na njegov račun je Jutjub, nije na moj.

Ena i Peja su se uselili u stan Zlate Petrović, o čemu je ona sada detaljnije govorila.

- Preselili smo se malo pre Balija. Mislim, kada isključivo muškarac doprinosi, onda je negde logično da će žena uzeti sve te domaćinske poslove, ali i ovde ja identično doprinosim materijalno. Tako da su nam i poslovi isto tako raspoređeni.

Foto: Kurir

Glavna tema javnosti jeste i njihova buduća svadba, a Ena priznaje da postoje razmimoilaženja sa svekrvom Zlatom.

- Imamo malih nesuglasica. Zlata hoće s minimalno 500 ljudi da pravi svadbu, Jovan i ja smo u fazonu 100 maksimalno. Tako da videćemo šta će biti na kraju - zaključila je Ena.

Kurir.rs

Zlata Petrović: