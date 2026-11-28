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Milan Stanković iznenadio je javnost kada je odlučio da se povuče iz javnog sveta. Pevač više od pet godina nije deo estradnog sveta, a on se posvetio veri, pa svaki post poštuje od početka do kraja. Milan redovno posećuje i manastire, a jednom prilikom otkrio je šta jede u vreme božićnog posta.

On je tada svojim pratiocima podelio recept za jelo koje obožava i koje je idelano za konzumiranje i u danima posta ali i inače.

Ovaj zdravi namaz od slanutka (leblebija) priprema se potpuno bez ulja, a Milan Stanković ističe da je idealan izbor za sve koji žele hranljive, a jednostavne obroke.

Potrebni sastojci

Za pripremu ovog posnog namaza potrebno je:

200 grama kuvanih leblebija

4 kašike tahinija

Sok od dva manja limuna

1 kašičica soli

Pola kašičice bibera

1 kašika belog luka u prahu

1 kašika suvog vlašca

Začinska paprika

Voda iz konzerve leblebija (po potrebi)

1/10 Vidi galeriju Milan Stanković nekad i sad Foto: Printscree Youtube / Printscreen Instagram, Printscreen, Printscreen Facebook

Način pripreme

Svi navedeni sastojci stave se u blender i dobro sjedine dok se ne formira glatka tekstura. Ukoliko primetite da je smesa pregusta, tokom blendanja od nekoliko minuta postepeno se dodaje voda iz konzerve kuvanih leblebija.

Govoreći o pripremi ovakvih jela, Stanković je poručio:

- Postoji mnogo jela koja se mogu pripremiti bez ijedne kapi ulja, a među njima je i popularni humus. Morate samo pustiti mašti na volju.