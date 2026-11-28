MILAN STANKOVIĆ PODELIO RECEPT ZA JELO KOJE SPREMA KADA JE POST: Nema ni kap ulja, a može se jesti svaki dan
Milan Stanković iznenadio je javnost kada je odlučio da se povuče iz javnog sveta. Pevač više od pet godina nije deo estradnog sveta, a on se posvetio veri, pa svaki post poštuje od početka do kraja. Milan redovno posećuje i manastire, a jednom prilikom otkrio je šta jede u vreme božićnog posta.
On je tada svojim pratiocima podelio recept za jelo koje obožava i koje je idelano za konzumiranje i u danima posta ali i inače.
Ovaj zdravi namaz od slanutka (leblebija) priprema se potpuno bez ulja, a Milan Stanković ističe da je idealan izbor za sve koji žele hranljive, a jednostavne obroke.
Potrebni sastojci
Za pripremu ovog posnog namaza potrebno je:
200 grama kuvanih leblebija
4 kašike tahinija
Sok od dva manja limuna
1 kašičica soli
Pola kašičice bibera
1 kašika belog luka u prahu
1 kašika suvog vlašca
Začinska paprika
Voda iz konzerve leblebija (po potrebi)
Način pripreme
Svi navedeni sastojci stave se u blender i dobro sjedine dok se ne formira glatka tekstura. Ukoliko primetite da je smesa pregusta, tokom blendanja od nekoliko minuta postepeno se dodaje voda iz konzerve kuvanih leblebija.
Govoreći o pripremi ovakvih jela, Stanković je poručio:
- Postoji mnogo jela koja se mogu pripremiti bez ijedne kapi ulja, a među njima je i popularni humus. Morate samo pustiti mašti na volju.
Kurir.rs