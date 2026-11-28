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Sara Reljić nedavno je izgovorila sudbonosno "Da" svom partneru Luki Šulcu, a pevačica često deli na mrežama njihove zajedničke trenutke. Sada se oglasila iz hotelske sobe u Dubaiju i pokazala svpg supruga u izdanju u kom do sada nismo imali prilike da ga vidimo.

Luka je kao od majke rođen ležao na krevetu, a prekrivač je prekrio samo ono što mora. S obzirom da su u Dubaiju velike vrućine i usred zime je jako toplo, nije ni čudo što je Luka skinuo sve sa sebe i uživao u krevetu. Ali, on nije samo uživao već je i radio za kompijuterom, što je pevačicu pomalo nerviralo.

- Pa vidi kako je lepo napolju, a ti bi da radiš! - rekla je Sara, a onda je u opisu videa dodala "Idem ja sama!"

1/5 Vidi galeriju Udala se Sara Reljić Foto: Printscreen

Upoznali se preko interneta

Luku je upoznala preko interneta.

Zanimljivo je da je Sara ne tako davno ušla u vezu sa Lukom, brzo se dogodila veridba, a odmah potom i venčanje.

- Preko jedne grupe na internetu bukvalno. Nisam ja ni videla kako on izgleda, ni on kako ja izgledam, nego smo krenuli nešto vezano za neku temu i na kraju kao: „Ako ti je lakše, ajmo da se čujemo”. „Ajde”. I ono čuli se i eto. I onda je bilo: „Ajmo se vidimo”. „Ajde”. I eto. To je bilo upoznavanje preko interneta. Da, ali ne na način kao Tinder i to, nego totalno deseta stvar, znači koja je bukvalno nemoguća. Preko neke grupe, ono neka totalno deseta grupa kao Bible study i to je to. I videli se preko video- poziva. Pričamo o nečemu totalno desetom. I eto, to je to. Bukvalno smo pričali tri dana, a on je rekao: „Kupio sam kartu za Beograd”. Rekoh: „Hajde, super”. Prvo smo se mi gledali neko vreme, pa je onda krenula veza. Nije bilo odmah. Pričali smo isto i dalje. Jednostavno, mi smo kao ista osoba. Ne znam, ništa nije bilo usiljeno, sve toliko normalno i prirodno, da je neverovatno - rekla je Reljićeva na početku razgovora, pa istakla da je upravo vera ta koja ih je povezala.

- Jaka vera u Boga. Nas dvoje je spojila vera i održala vera, kroz sve. I jednostavno, to je čovek mog života sa kojim ja mogu da živim život onako kako Bog kaže. To ne bih sad da zvučim kao da znam kakva je njegova volja za moj život, ali generalno, moj partner je trenutno neko ko mene čini najboljom verzijom mene i nadam se da i ja činim njega najboljom verzijom njega. Jednostavno nula posto anksioznosti i sto posto sigurnosti - objasnila je Sara Reljić.

1/8 Vidi galeriju Sara Reljić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija, Printscreen

Iako je imala neke greške u ljubavnom životu ranije, jer nije procenila kakvog partnera ima pored sebe, sada oseća da ima pravog muškarca pored sebe.

- Znaš kako kad, ja bih sad rekla da sam ja malo zrelija i nije to samo kliknuli, nego je to sve, sve se poklopilo. Jednostavno smo isti. Volimo ljubav, volimo lepo, volimo ništa sa konfliktom, znači nula posto toksično. Nekako pronašli smo se, kao da je on neki deo mene koji mi je čitav život tu negde bio, a sad se sklopio sa mnom i to je to - priznala je Sara.