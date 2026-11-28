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Učesnicu „Elite 10“ Anđelu Đuričić mnogi ističu kao najlepšu takmičarku rijaliti programa.

Iako je svojim izgledom od svog prvog učešća, a sada joj je četvrto, privlačila pažnju, ona je rešila da u svom izgledu ispravi sve ono što joj se nije dopadalo.

Društvenim mrežama malo, malo pa kruže njene stare fotografije te je jasno koliko se promenila. Ona je jedna od onih koja otvoreno govorio o estetskim operacijama, ne krije šta je uradila na sebi, a zanimljivo je da je nos operisala u Turskoj, te je i doktor ceo proces objavljivao na svom Instagram profilu.

- Nos nije bio ništa komplikovano. Imala sam manju korekciju, nisam imala drastičnu neku promenu. Nije bila velika promena, da bih imala velike bolove. Grudi da, to je bila veća promena, ali sam sve to muški podnela. Veoma sam zadovoljna kako je sve ispalo – ispričala je Anđela svojevremeno za Pink.rs.

1/5 Vidi galeriju Anđela Đuričić nekada Foto: Printskrin/Instagram

Istakla je da nije želela da preteruje, već je sve uradila s merom, te od ljudi dobija komplimente.

Inače, Anđela i nije baš omiljena među cimerima, ali i bivšim učesnicima. Jedna od onih koje nemaju lepo mišljenje o njoj je i Sofija Manić.

Bivša zadrugarka je otkrila da joj Anđela nikada nije posebno simpatična, te je otkrila razloge za to.

- Ja imam izuzetno loše mišljenje i privatno o Anđeli. Ovo je najbolja moguća sezona bez njenog onog neartikulisanog vikanja. Ona će ovako da nastavlja da gura sezonu. Ukoliko uđe Gastoz ona će nastaviti tu neku priču. Ja bih volela da vidimo neke stare učesnike, na primer Zvezdana. Gastoz mi je opet i okej priča. Zvezdan kad bi ušao probudio bi te frustracije. Mrlja je trag i ostaje dok si živ. Kad bude bila majka, njoj džaba - pričala je Sofija na Red televiziji i nastavila:

1/9 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscreen Pink, Printscreen

- Ona za mene nikada nije bila prepodobna. Dostojanstvene žene nikada ne bi dozvolile transparentan s*ks. To su osobe koje ne može milion evra, manastir, majčinstvo da promeni. Ona je devojka koja je iskoristila Pavla Jovanovića za džakove i džakove garderobe. Precrtala ga je da bi postaa Zvezdanova krpa i da se degradiraš dok si živa. Ona je uporno to odbijala da prizna. Znamo da je bilo to transparentno. Mi koji poznajemo Pavla znamo koliko je novca uloženo. Ja znam koliko je on bio zaljubljen. On je u tu prepodobnu sliku se zaljubio. On je frapiran i šokiran svojim izborom. Sve njene drugarice su Tik-Tok drugarice.