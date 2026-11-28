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Članovi poznatog benda Dijamanti, otkrili su da su pre 15 godina pored nastupa, imali i biznis zbog kojeg su se pokajali.

Naime, frontmen i osnovač Dejan Jalić, sada je otkrio da je pre više od deceniju imao biznis, tačnije držao šator na jednom vašaru, u kojem je i nastupao.

- Jesmo, ranije smo držali, davno, pre jedno 15 godina smo imali i to iskustvo - priznao je Dejan.

Kako je Dejan objasnio, on je sa članovima benda u Busijama držao šator, u kojem su tada bili i vlasnici, ali i muzičari koji su svirali.

- To smo probali jedanput da se oprobam u ugostiteljstvu na taj način, to je bilo na Busijama, svake godine je vašar kada je slava. Te godine je bila velika gužva, mi smo tada na tim prostorima uvek bili popularni i najbolje radili, tako da smo imali priliku da se oprobamo u tome, ali tad i nikad više - ispričao je on, pa nastavio:

- Ogromna obaveza, oromna organizacija, pritom gledaš u nebo da li će pasti kiša ili ne, da li će se neko potući. Ogroman ulog, sve je skupo od zakupe zemljišta, do zakupa šatora, a u isto vreme smo i svirali, baš smo se namučili. Videli smo kakva je to obaveza i nikada više se nismo oprobali u tome - otkrio je Dejan za "Hype".

Foto: Promo

Momci iz Dijamanti benda, ove godine, kada slave svoj prvi jubilej predstavili su publici na osmom Saboru narodne muzike Srbiji na RTS.

Naime, oni su se predstacili pesmom koju potpisuje jedan od najplodonosnijih kompozitora sa naših prostora, i oduševili publiku.

Nakon što su svoju premijeru imali na Javnom servisu, doživeli su i nove uspehe i to baš sa novom pesmom "Ni za mesec, ni za dva“.

Kako ih posebno obožava publika iz Beograda, njihova nova pesma ušla je u trending i to na teritoriji za grad Beograd, pa se pozicionirala na 9. mesto.

- Baš je jako teško, mi stalno tragamo za pesmama, za dobrom pesmom koju ćemo snimiti, i stvarno nije lako. Ovo je jedna od retkih pesama koju smo slušali pre nekoliko meseci i razmišljali: hoćemo-nećemo. Nekako nam je ostala u sećanju na prvo slušanje. Ostavila je veliki utisak na nas i tako se desilo da će premijera pesme biti na festivalu - rekao je Dejan, a nadovezao se Mladen:

- Naši stari saradnici Milan Miletić i Endži Mavrić, ozbiljna ekipa što se tiče aranžmana i teksta, i, naravno, mi kao izvođači.

Kurir.rs/Telegraf.rs